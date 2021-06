ANA NIKOLIĆ OPET POKRADENA: Posle Džej Lo, sad i reperka Tinaše iskopirala našu pevačicu! SVE IDENTIČNO!

Svetski popularna pevačica, glumica, plesačica i model Tinaše iskopirala je spot Ane Nikolić za pesmu "Bilo je lepo".

foto: Kurir, Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Naime, Rijanina muza najavila je na društvenim mrežama novi singl i spot, koji je kopija spota za hit pesmu naše pevačice. To su zapazili gotovo svi Anini pratioci.

foto: Kurir, Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Kako je pesma "Bilo je lepo" izašla još u februaru prošle godine, a Tinašina "Dolazi leto" pre samo jednog dana, i više je nego očigledno da je američka reperka bila inspirisana spotom naše pevačice. U najavi za singl ona, isto kao i naša Ana, čita novine sa svojim likom na naslovnoj strani. Obučena je u beli bademantil, a na glavi ima turban od peškira, što jasno aludira na Anin stajling u pomenutom spotu, a koji je ona snimala na Belom dvoru.

foto: Kurir, Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Ovo nije prvi put da je spot za pesmu "Bilo je lepo" prekopirala neka svetska zvezda. To je bio slučaj i u septembru, kada je to učinila i Dženifer Lopez u spotu "PaTi". Ani je to bilo simpatično, pa je više puta taj spot šerovala na svom Instagramu.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/A. P.

