VESNA I ĐOLE ĐOGANI PROFITIRALI POSLE PRIČE O PRELJUBI: Estradni par priznao šta se desilo nakon što je denser uhvaćen sa drugom

Estradni par, Vesna i Đole Đogani su već nekoliko nedelja u žiži javnosti zbog navodne prevare u kojoj je denser uhvaćen sa nepoznatom ženom, a sada su otkrili da im je to donelo i nešto dobro.

"Ja znam kad je Đoksi došao kući, bilo je jako neprijatno. Neću da se bavim time šta drugi misle i govore, ne želim da to utiče na moju privatnost", započela je ona, a Đole se nadovezao:

"Šta su ljudi videli? Donela je papire i zahvalila se, poljubila onako srdačno", istakao je.

Vesna je potom otkrila i kako je reagovala kada je videla snimak, te istakla da je odmah sve raspravila sa Đoletom.

"Više verujem njemu nego svojim očima. Ja njemu verujem, mi smo više od 20 godina zajedno. Kada sam to videla nikome nije bilo prijatno. Mi smo pričali naša deca će to videti. Kada su deca legla, pitala sam ga o čemu se radi, ima li nečega u ovoj priči ili ne. Tada smo to rešili u kući, to je bilo to", objasnila je pevačica.

Vesna i Đole su otkrili da im je skandal doneo 50.000 pratilaca, ali i istakli da takvu reklamu nikada nisu želeli.

"Nama takva vrsta reklame ne treba. Mi imamo pesme, ja postojim dugo, a 20 godina sa njom", naglasio je Đole u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji.

