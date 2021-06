LUKAS BRUTALNO ISKREN: Super sam sa Uragankama! A evo šta je rekao o Oliveri Kovačević i Mariji Šerifović! Pomenuo i Sonju

Još se nije slegla prašina u javnosti nakon kritika koje je Aca Lukas uputio na račun nastupa grupe Hurricane na Evroviziji, kad su u finalu zauzele 15. mesto, a ovog puta je u izjavi za Kurir televiziju bio još brutalniji.

- Naši mediji su zlonamerno preneli moju izjavu, ali se ne tangiram oko toga. Nikad u životu ništa loše nisam rekao za njih za devojke ni za grupu Hurricane, one sjajno pevaju i divne su. Ali sam rekao jednu tužnu istinu, one su odradile sve što je do njih najbolje što su mogle, ali sve ostalo je bila nula. RTS nula, sve ostalo nula, stajling nula, kosa minus 10. Na kraju svega toga, Olivera Kovačević mrtva ladna dođe i kaže da pored svega što nemamo u Srbiji nemamo ni stiliste ni kreatore. Ali ja kažem da nije tako, nego da nemamo dobre rukovodioce. Eto, to sam rekao, ništa loše za devojke. Marija Šerifović je pobedila ne samo što lepo peva, već i zato što je imala dobru organizaciju RTS-a. Za italijane imam samo reči hvale, ja volim takvu muziku. - rekao je pevač.

Na pitanje u kakvom je odnosu sa bivšom suprugom Sonjom, Lukas je bio kratak:

- Mi smo u super odnosima, ja ne znam gde ona ide, ona ne zna gde ja idem. Na trenutnom emotivnom planu nema ništa novo -

