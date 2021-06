REKLA MI JE DA NISAM ZASLUŽILA DECU, ONA JE PSIHOPATA! Tanja Savić odgovorila na OPTUŽBE Australijanke: BLOKIRALA SA NJEN BROJ

Pevačica Tanja Savić pre godinu dana ostala je bez sinova kada ih je njen bivši suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju.

Ona je tada naišla na ogromnu podršku, a mnogi su se potrudili da joj pomognu.

Anastasija King, koja živi i radi u Australiji za Kurir je ispričala da je na sve načine pokušavala da pomogne pevačici, ali da ju je ona kasnije blokirala i iskoristila.

Tim povodom oglasila se i Tanja koja je otkrila šta joj je navodno pomenuta žena rekla.

- Žena je psihopata. Blokirala sam je, videla sam da je psiho, nisam mogla da verujem sa kim imam posla. Ona je meni na kraju rekla, ti nisi zaslužila decu, da budu kod tebe. Zamislite kakav mozak neko mora da bude pa da mi takve reči izgovori. Meni to nije normalno. Svakakvi ljudi se danas pojavljuju i svašta komentarišu. Meni se na čelu vidi ko sam i šta sam, ne moram sebe da perem - ispričala je Tanja u dahu.

- Danima i noćima sam radila na tom slučaju. Potegla sam veze jer Australija ima vrlo bezobziran zakon. Tanja je veliki lažov. Objasnila sam joj do najsitnijih detalja kakav je ovde zakon, a ona me je samo koristila dok joj je to odgovaralo. U javnosti se predstavlja kao fina, uplakana, a zapravo je veliki folirant i važno je da javnost zna istinu o njoj. Davala sam joj tačne informacije i pomagala joj oko dokumentacije, prevođenja, jer ovde nikoga nije imala, a kada se sve završilo, ni hvala nije umela da kaže - rekla je Anastasija.

