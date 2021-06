BAKA PRASE PONOVO ZGROZIO: Komentarisao svoj polni organ i reakciju devojke Anje! (FOTO)

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u poslednje vreme često je u centru pažnje zbog neprimerenog i vulgarnog ponašanja, a tako je bilo i sada. On je na Instagramu objavio selfi na kojem pozira sa svojom devojkom, influenserkom Anjom Blagojević i uputio neslanu šalu na njen račun.

Baka Prase je objavio sliku nakon treninga, ali je pojedine šokiralo ono što je napisao.

- Ona voli kad imam upalu mišića, ali ne kad imam umalu pi*ića - napisao je jutjuber.

Naravno, odmah su krenuli da ga napadaju i zameraju mu kako ne poštuje devojku, ali se on nije obazirao. Po svemu sudeći, Anji odgovara takav tretman, jer je zbog veze sa njim u centru pažnje.

- Ovo više nije smešno, ponižavajuće je. Prate te deca. Definitivno su prešli granicu - neki su od komentara.

Podsetimo, Baka Prase nedavno je objavio fotografie iz kreveta na kojoj su on i Anja obnaženi i jasno je aludirao na to da su on i njegova devojka bili intimni, što je izazvalo oprečne reakcije na Tviteru.

