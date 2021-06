PEVAČ ZVEZDA GRANDA ODBIO DA POTPIŠE UGOVOR OD 9 GODINA: Pevačica koja je pristala na ovaj uslov sad otkrila kako je njoj BILO!

Tema koja je potresla javnost je izmeđuostalog i potpisivanje ugovora u "Zvezdama Granda" na devet godina koje je jedan od učesnika odbio, a sada je o tome progovorila poznata pevačica.

Naime, pre nekoliko dana Ivan Rajić, učesnik "Zvezda Granda", diskvalifikovan je iz ovog takmičenja jer nije pristao da sa "Grand" produkcijom potpiše ugovor o saradnji na devet godina. Vanja Mijatović dala je svoj sud.

foto: Printscreen

"Ne znam ništa o tome, nisam to propratila, ali meni je prošao ugovor od devet godina. Ja sam još uvek u toj firmi, nisam se pokajala, prezadovoljna sam, to ide sve glatko, mi smo uigrana ekipa, to je profesionalno. Meni je super, moje je da pevam", rekla je Vanja Mijatović.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Blic