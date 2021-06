VID JE SADA U UZRASTU KADA MU JE MAMA JAKO VAŽNA, A MENI TO PRIJA Dragana Džajić otkrila ko čuva naslednika dok je ona u izlasku

Dragana Džajić, ćerka Zvezdine zvezde Dragana Džajića je istakla da joj je drago što se situacija sa koronavirusom smiruje i da može da se slobodnije kreće.

foto: Stefan Stojanović

- Dugo nisam išla nigde, samo da podržim moju prijateljicu Sofiju, mnogo sam srećna zbog nje i nadam se da će imati puno uspeha u poslu. Sada funkcionišemo kao i svi drugi, srećni smo što je popustilo, što možemo da se krećemo, da budemo napolju, sa detetom i suprugom - rekla je Dragana.

- Miloš se odlično snašao s tim da je majka majka, pogotovo u tom uzrastu. Ja sam sada Vidu jako važna i potrebna, meni to prija i to volim. Možda kao majka imam više osećaja, ali ne mogu da kažem da se on nije snašao. Uvek je kod nas kompromis, u našem braku je sve uzajamno, mladi smo, sve nam je to novo i prelepo i uživamo u odrastanju našeg sina - kaže Dragana i otkriva da njihovog sina sada čuva tata dok je mama u izlasku:

- Moj sin je sada uzrasta kada je samo "Mama, mama" pa mi treba jedno dva sata dok izađem iz kuće. Sada ga čuva tata. Miloš je malo povučeniji od mene, pa zato ga nema ovde. Ja mu uvek ponudim opciju da krene sa mnom, ali on uglavnom nešto izbegava, ja podržavam, ja sam navikla na ovakve stvari - zaključila je Dragana.

1 / 2 Foto: Stefan Stojanović

Kurir.rs/M.M.

