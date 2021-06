ŽELJKO NOSI SMOKING SA TATINOG 1. ROĐENDANA! Ceca u IZAZOVNOM stajlingu pozirala sa unukom: Danas je poseban dan, PONOSNA SAM!

Večera se u jednom prestoničkom restoranu proslavlja 1. rođendan Željku Ražnatoviću, a ponosna baka je pozirala sa unukom pred kamerama.

Naime, Ceca se pojavila u kombinaciji koja oduzima dah. Pevačica je došla u korsetu roze boje, a pantalone u takođe bile u istoj boli. Duboki dekolte je došao do izražaja, a nema ko nije primetio njenu figuru.

1 / 4 Foto: Damir Dervišagić

Ceca je držala Željka u naručju. Njega su obukli u belo odelo sa crvenom mašnom i crvenim pojasom. Inače, Željko je u smokingu koji je Veljko nosio na svom prvom rođendanu.

1 / 6 Foto: Damir Dervišagić

"Danas je poseban dan. Ovo je Veljkov smoking, on je slavio ovako svoj prvi rođendan, pravi tatin sin. Brzo mi je proletelo vreme, mnogo sam srećna i ponosna i zaljubljena u mog lepog miša. On je mali, imaće uspomene. Čekam da on napuni tri godine pa ćemo videti za poklon. Mama je lepotica, on je isti Veljko za sad. Ovo je naš poseban dan, želimo da se svi provesele. Veljko se sjajno snašao u ulozi oca i njegov otac je isti takav bio", rekla je Ceca.

Među prvima su na proslavu stigli Bogdanini roditelji, Veljko Ražnatović sa Bogdanom, Nataša Rdpoć, tetka Anastasija Ražnatović i mnogi drugi.

foto: Damir Dervišagić

