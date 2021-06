BOGDANA ZABLISTALA NA GALA PROSLAVI ŽELJKOVOG 1. ROĐENDANA: Isplivao snimak, mama uzela sina u naručje i RAZNEŽILA SVE! (VIDEO)

Ražnatovići večeras proslavljaju 1. rođendan malom Željku, a mama Bogdana ne krije koliko je srećna.

Naime, Nataša Rodić je objavila video snimak na svom Instagram profilu i raznežila je mnoge.

Bogdana je uzela sina u naručje i tom prilikom je pokazala stajling koji je odabrala za ovu specijalnu priliku.

Ona je na sebi imala haljinicu sa srebrnim detaljima, a njena vitka linija je došla do izražaja.

Inače, Ceca se pojavila u kombinaciji koja oduzima dah. Pevačica je došla u korsetu roze boje, a pantalone u takođe bile u istoj boli. Duboki dekolte je došao do izražaja, a nema ko nije primetio njenu figuru.

"Danas je poseban dan. Ovo je Veljkov smoking, on je slavio ovako svoj prvi rođendan, pravi tatin sin. Brzo mi je proletelo vreme, mnogo sam srećna i ponosna i zaljubljena u mog lepog miša. On je mali, imaće uspomene. Čekam da on napuni tri godine pa ćemo videti za poklon. Mama je lepotica, on je isti Veljko za sad. Ovo je naš poseban dan, želimo da se svi provesele. Veljko se sjajno snašao u ulozi oca i njegov otac je isti takav bio", rekla je Ceca.

