TO JEDAN DOBAR GEN! Ceca rekla da je Veljko isti otac, oči joj se napunile suzama kad je izgovorila ARKANOVO ime

Mali Željko Ražnatović, sin Veljka Ražnatovića i Bogdane, napunio je godinu dana a prodica Ražnatović je povodom toga organizovala veliku proslavu u poznatom prestoničkom restoranu.

Ceca je otkrila da se Veljko sjajno snašao kao roditelj, te da ona ništa drugačije nije ni očekivala, pa ga uporedila sa Veljkovim ocem Željkom Ražnatovićem Arkanom, po kome je i dobio ime njen unuk.

foto: Damir Dervišagić

"Sjajno se snašao u ulozi oca, on je predivan otac", rekla nam je pevačica.

"On je pažljiv i posvećen, on je za stotku, ne za desetku, nego za stotku. Njegov otac je bio isto takav, tako da je to jedan dobar gen", rekla nam je Ceca sa tugom u očima.

Malog Željka su obukli u smoking koji je nosio Veljko na svom prvom rođendanu.

foto: Damir Dervišagić

