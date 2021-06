TI SI, ĆERO, OZBILJNA STOKA! Đorđe David ima ćerku Stašu (6), kaže da je TVRDOGLAVA kao MAZGA, a samo zbog jednog STRAHUJE za nju

Muzičar i član žirija Zvezde Granda Đorđe David sa devojkom Anom ima ćerku Stašu. Iako ne živi sa njima, oni funkcionišu kao porodica, a on je uključen u odrastanje mezimice.

Đorđe otkriva da ima razne strahove kada je ćerka u pitanju, naročito što se kao muzičar nagledao raznih poroka i mladih ljudi koji su završili na stran putici.

- Ja sam jako surov prema mojoj ćerki, dobio sam je u 50-im godinama i ne mogu nikog više voleti nego nju. Spreman sam da za nju ubijem, čista srca i savesti.

- Međutim, svestan sam surovosti koja nam se dešava i koja će se tek dešavati. Ona mora da bude spremna na svaku moguću vrstu provokacije, mora da bude obučena, kaže David.

- Nenormalno je talentovalna i hoću da svira i klavir i bubanj, trenutno je na gimnastici. Prezgodna je na majku, prelude je na mene i to mi je ozbiljan problem. Ona je ozbiljan manipulator. Ja joj iz zezanja kažem: ti si, ćero, ozbiljna stoka, a ona se samo smeje. Ima šest i po godina i sve me razume i tu neku vrstu drila ona prolazi sa mnom u komunikaciji i gle čuda, ona to prihvata, jer je shvatila da mora da nauči taj dril da može mnome da manipuliše. Što znači da je počela da kapira pravila. Muzičar kaže da je takva vrsta komunikacije sa ćerkom neka vrsta treninga. Zna te neke klinačke fore kako da dobije nešto ili izbegne i mene to raduje, jer znači da me stvalja na neki viši stadijum. Ja je na taj način gonim i "štelujem". Mislim da će zato mentalno moći mnogo toga da izdrži i ostvari svoje ciljeve. Realan sam, poznajem svoju ćerku, ona je bangava na mene, zato sam je dao na gimanstiku, ali je čarobna sa sluhom i ritmom. Za jezike je rođena, recimo engleski je prvo progovorila pa tek onda srpski.

Na pitanje da li bi joj savetovao da krene putem muzike, Đorđe se dobro zamislio.

- Više bih voleo da ide putem sporta, iako i tu ima surovosti. Izbor je na njenoj strani, a ono čega se najviše bojim to su narkotici. Srčana je, emotivna i tvrdoglava kao mazga. Zbog toga se bojim da u takvu vrstu pošasti ne uđe. Bojim se i njene požrtvovanosti i posvećenosti. Ona je lavica, ona kad se bude zaljubila, to će biti strašno. To su dve stvari koje se meni pojavljuju kao noćna mora, iako ima samo 6 i po godina, ali izbor će biti na njenoj strani i imaće podršku čime god bude odlučila da se bavi u životu, kaže roker.

