TO JE SULTAN, NAJBOLJI MADONIN DRUG! Marina Visković progovorila o vezi sa BOGATAŠEM iz Emirata!

Pevačica Marina Visković gošća je večerašnjeg izdanja emisije Kontra šou na Kurir televiziji. Marina je tom prilikom progovorila o navodnoj vezi sa sultanom od Bruneja.

To nema veze sa vezom. To je meni bilo simpatično. Stvarno sam u tom trenutku bila u Dubaiju. Htela sam da kupim čokoladu tom čoveku koji je to napisao. Nije to bilo koji sultan, nego sultan od Bruneja, najbolji Madonin drug. Sve je to meni simpatično i ništa od toga nije tačno - rekla je Marina u emisiji Kontra šou.

foto: Kurir

GLEDAJTE KONTRASHOW UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI!

MTS Iris kanal 108, Supernova kanal 8, Arena cloud, m:sat kanal 8, Pošta Net kanal 109, Orion kanal 8