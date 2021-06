SOFIJA OTKRILA DETALJE IZ BRAKA S LUKOM JOVIĆEM: Daleko je PRIBRANIJI od mene, a evo gde PODBACUJE! Priznala da im je sin RAZMAŽEN

Manekenka Sofija Milošević pojavila se na otvaranju jednog lokala u Beogradu, a njeno provokativno izdanje je "raspametilo" sve one koji su se našli na licu mesta.

foto: Stefan Stojanović

Ona je zablistala u zlatnoj kreaciji, koja joj je odlično pristajala, a u prvom planu bili su njeni atributi, pa je tako pokazala da je u i te kako dobroj formi.

- Godinu i po dana nisam trenirala, verovali ili ne. Kada sam imala porođaj, nakon toga sam vodila računa šta jedem kako bi Aleksej izgradio imunitet. Ali ja sam neko ko voli da balansira, neki dan jedem bezveze a neki dan vodim računa. Imam sad 58kg, to je moja stara kilaža od pre trudnoće - iskrena je bila Sofija.

foto: Stefan Stojanović

Manekenka je otkrila kako se ona i Luka snalaze u ulozi roditelja, kao i da li joj suprug udeljuje komplimente.

- Luka nažalost nije rečit kad su komplimenti u pitanju. Što se tiče naših zajedničkih pojavljivanja, on je neko ko voli da ide na utakmice, a ja ne. Kada je reč o odgajanju našeg sina, Luka je mnogo pribraniji, dok sam ja sam preosetljiva i čim sin krene da plače ja sam alarmirana. Aleksej je malo razmažen, ali to neće dugo da traje jer ja ne volim razmaženu decu. Smatram da moj sin mora da ima radne navike, a to ne može da ima ako je razmažen - rekla je manekenka.

