GRČKA: Letnji POPUSTI za hotele 5* Polupansion na 7 noći od 445 €

Grčko more dočekalo je srpske turiste kojih je sve više već na samom početku letnje sezone. Potražite i vi svoje mesto pod suncem – Kasandra, Sitonija, Olimpska regija, Peloponez, Aleksandropolis…

Kako bi svi putnici bili adekvatno usluženi, poslovnica je otvorila svoja vrata i nedeljom od 10 do 17 časova. U turističkoj agenciji “Travelland” potražnja za grčkim destinacijama, a posebno grčkim hotelima je sve veća. Kako saznajemo, porodice sa decom ali i mladi parovi najviše traže hotelski smeštaj u Grčkoj koji naravno ima polupansionsku ili all inclusive uslugu. Pitali smo koji se to hoteli posebno ističu, i evo odgovora:

Na poluostrvu Kasandra, jednom od krakova Halkidikija, tačnije u mestu Hanioti nalazi se Grand Otel 4* sa vrlo atraktivnom cenom - Za boravak od 7 noćenja uz uslugu polupansiona od 12.06. cena je 445 evra po sobi. Ostali polasci do kraja juna su: 13, 16, 20, 23.06. Aranžman na 10 noćenja košta od 645 evra, a polasci su: 11, 16. i 21. juna. Hotel je smešten na samoj obali, u blizini gradskog parka. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.

foto: Promo

Jedan od najpoznatijih hotela na Sitoniji, smešten na samoj peščanoj plaži, pa tako i najtraženiji je čuveni Porto Carras 5*. Hotelski kompleks ima sopstvenu marinu, ispred hotela veliku privatnu plažu dužine oko dva kilometra, teren za golf, jezero, heliodrom, kongresni centar sa četiri sale, pozorište, amfiteatar, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, a la cart restorane, kafiće, poslastičarnice, tržni centar, diskoteke i barove, ronilački, jahački i jedriličarski klub, dečija igrališta i klubove, bazene sa morskom i slatkom vodom. Za 7 noćenja sa polupansionskom uslugom treba izdvojiti 889 evra, što je cena za standardnu sobu. Slobodnih mesta ima od 12.06. Ostali polasci su: 13, 19, 20, 26, 27. jun. Minimalna cena za boravak od 10 noćenja je 1270 evra.

foto: Promo

Na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria), dobro je ušuškan Cronwell Platamon Resort 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Omiljeno je mesto mnogim porodicama sa decom. Hotelski kompleks se prostire na skoro 60.000m2 mediteranskih vrtova. Ovo mesto je jedinstveno: skladna kombinacija planinskog područja i magične obale, idealno okruženje istorijskim znamenitostima kao što su Olimp i drevni dvorac iz 12. veka Platamon, pretvaraju uobičajeni hotel na plaži u istorijski centar! Polasci na 7 noćenja su: 19, 26. juna; 03, 10, 17, 27. jula. Najniža cena po sobi uz ULTRA ALL INCLUSIVE uslugu iznosi 1085 evra za standardnu sobu sa pogledom na more, dok je za 10 noćenja 1550 evra.

foto: Promo

