MOGU DA ODEM KOD NJEGA KAD POŽELIM, SMRT ME VIŠE NE PLAŠI Voditeljka u bolnoj ispovesti o SAHRANI muža i njegovoj POSLEDNJOJ ŽELJI

Voditeljka Tijana Jevtić (43) pre nepuna četiri meseca ostala je bez muža, plivačkog trenera Srđana Filipovića, koji je preminuo u Omanu, gde je radio kao selektor tamošnje nacionalne plivačke selekcije.

On je preminuo u snu u 49. godini od srčanog udara. Tijana je u bolnoj ispovesti otkrila da u noći kad je preminuo nije spavala i da je sve vreme imala čudan osećaj u stomaku, a sad je otkrila da je njen suprug imao velike planove.

- Imao je ogromne ideje za budućnost. Kad bi poželeo da ceo dan sedi i gleda u more ispijajući kafu, priuštio bi to sebi. Ne znam kako će moj život nadalje izgledati, verujem da će vreme uraditi svoje i da ću nekako naučiti da živim sa bolom. Radiću sve onako kako smo se dogovorili i planirali, ostvarujući zajedničku zamisao kako naš život treba da izgleda. A da on samo fizički nije tu, uz nas - kazala je Tijana.

Otkrila je da je najgori trenutak bio kad je posle 19 dana iščekivanja morala na aerodromu da preuzme telo, a dok je čekala dopremanje tela, nije se desilo da bude sama.

- Želela sam da samo konačno stigne i da se i on i ja smirimo. I kad se to dogodilo, bila sam srećna jer je napokon našao svoje mesto. Sad mogu da odem kod njega kad poželim. Tih dana kroz kuću mi je prošlo više od dve stotine ljudi, od mojih drugara iz osnovne i srednje škole, sa fakulteta, naših prijatelja. Naš zajednički prijatelj, koji se i sam snašao u sličnoj situaciji, rekao mi je: "Nije dobro i nikad neće ni biti, ali se čovek nauči da živi sa tim bolom", dok mi je drugar kardiolog objasnio da i da sam bila kraj njega, ništa ne bih mogla da uradim, pošto je udar bio izuzetno masivan. Sad više ništa ne može da me uplaši, smrt je za mene postala normalna stvar. Nikad je se nisam plašila, ali nisam ni očekivala da treba tako da izgleda: da smo danas pričali, a da ga sledećeg jutra nema. Ne postoji kraj sveta odakle me prijatelji i njegove kolege nisu kontaktirali, a mnoge od njih ni ne znam. Takve stvari me čine još ponosnijom, i potvrđuje da ima ljudi koji su uz mene. Bila sam sama samo poslednje noći pred sahranu, želela sam da se od njega tako oprostim - dodala je novinarka.

Srđan je sahranjen na Topčiderskom groblju, u krugu porodice, a hteo je da mu opelo održi otac Dimitrije, Grk, pola na srpskom, pola na grčkom.

- Tako je nekako zatvoren njegov životni krug, pošto smo planirali da, kad završi karijeru, živimo na Kipru. Bio je to njegov san, tamo imamo i kumove, koji su mi takođe u svemu ovome mnogo pomogli - zaključuje Tijana.

