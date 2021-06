TO JE BILA NAJTEŽA GODINA U MOM ŽIVOTU, U BOLNICI SAM SE ŠMINKALA I SREĐIVALA! Pevačica progovorila o borbi sa OPAKOM BOLEŠĆU!

Narodna pevačica Stanojka Mitrović Ćana otvorila je dušu o teškom životnom periodu iz 2013. godine kada je preživela borbu sa tumurom dojke.

- To je bila 2013. godina, i to je najteža godina u mom životu apsolutno. Posle operacije sma imala nenormalnu potrebu da se našminkam i sredim. U bolnici su mi rekli da me treba držati za pozitivan primer - rekla je Ćana u "Magazinu in".

Pevačica je nedavno privukla veliku pažnju kada se u kamionu pojavila na jednom slavlju gde je nastupala, a u Pulsu Srbije na Kurir televiziji prisetila se te situacije:

- Prvi put sam tad ušla u kamion i pošla na slavlje, to se desilo totalno neočekivano. Imaju veliku firmu kamiona, a majka od mladoženje je izrazila želju, ako nije problem da im izađem u susret i na veselje dođem kamionom. Tad sam poželela od srca da taj kamion napravi kilometarske rute. Imala sam ponude i za helikoptere, limuzine pa čak i poljoprivrednih mašina - rekla je Ćana i dodala:

- Baš sam se uželela publike, jedva čekam natupe. Već sad imam zakazane nastupe do kraja godine, ali ne smem mnogo da pričam o tome da ne izbaksuziram. Ljudi traže originalnsot i ja se trudim da doprinesem veselju, volim svoj posao i mislim da to dobro radim.

