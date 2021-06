ĆANA O VELIKOJ ŽIVOTNOJ DRAMI! Pevačica pala sa MOSTA u potok, slomila se i 2 meseca je BILA U GIPSU!

Narodna pevačica Stanojka Mitrović Ćana je bila gost kod Sanje Marinković, a tom priliko me prisetila događaja iz 2011. godine kada je pala sa mosta.

foto: Printscreen/Magazin In

Naime, Ćana je sada sa osmehom na licu ispričala kako se to dogodilo:

- Parkirala sam auto malo dalje od kuće, pa sam morala peške da pređem most koji nema ogradu. Kad sam stigla na most, srela sam dve žene koje su me nešto pitale, pa sam se u hodu okrenula da im odgovorim. Ja sam nestala sa mosta, pala sam u neki potok", rekla je Ćana u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, u intervjuu za Kurir Ćana je tada istakla da je imala i prelome tokom pada.

"Polomila sam desnu ruku, tri rebra i skočni zglob leve noge. Dole su potok i rastinje, mogla sam kičmu da slomim, dva meseca sam bila u gipsu, pa još toliko na rehabilitaciji", rekla je tada pevačica za Kurir.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:13 BOJANA POKAZALA KAKO SU UKRASILI SOBU ZA BEBU! Šijanova izabranica broji sitno do POROĐAJA, a jedan motiv na zidu baš DOMINIRA!