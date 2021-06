SAŠA POPOVIĆ DOVEO DO SUZA ĐORĐA DAVIDA: Direktor GRANDA doneo odluku koja je rasplakala pevača! (FOTO)

Sinoć se tokom emisije "Zvezde Granda" desila neočekivana situacija kada se Đorđe David, zbog odluke Saše Popovića o prelasku njegovog kandidata u sledeći krug - raspalakao.

Poznati roker nije mogao da sakrije sreću, te je prolio suze radosnice pred svima.

Naime, tokom sinoćne emisije desio se zanimljiv duel kada su se na sceni pojavili Željko Vukčević koji je bio u timu Marije Šerifović i Sanja Boban, čiji mentor je bio Đorđe David.

Rezultat na kraju duela bio je 6:6, nakon čega je usledilo preglašavanje gde je opet bilo nerešeno sa 3:3, pa je Popović morao da odluči. Pred njim je bila teška odluka, a on je rešio da da prednost Sanji Boban.

U tom momentu, Đorđe David - njen mentor, je emotivno reagovao na ovu odluku, te se rasplakao.

- Sanja je briljirala večeras, nikad nisi imala bolji nastup - zaključila je Bekuta.

- Druga pesma fantazija, to je muzika, to je bomba, to je lepota... Prva pesma velika emocija - rekao je Bosanac Sanji.

- Sanja evo volim te konačno, konačno sam ja doživeo da budem na ivici suza zbog svog kandidata - rekao je David.

Nakon komentara Popović je glasao za Sanju koja je direktno prošla dalje, a David je svojoj takmičarki čestitao, a onda se i rasplakao što je iznenadilo sve u studiju.

- Meni je ovo prvi kandidat koji mi je prošao direktno u sledeći krug. Eto neka sam to doživeo - rekao je David.

