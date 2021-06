PRVI ZAJEDNIČKI INTERVJU ANJE I CVELETA PO IZLASKU IZ ZADRUGE! Otkrili sve o njihovom odnosu, a evo šta su im RODITELJI rekli!

Bivši zadrugari Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele su se dotakli svog odnosa, koji je na momente bio turubulentan.

- Nije bilo polemike, znali smo da ćemo ostati zajedno. Devet meseci smo bili tamo zajedno, bilo bi suludo da se odmah kad izađemo razdvojimo. Smatram da smo se mi tamo borili za nas i da je to dosta stabilizovalo našu vezu, tako da je sad lagano, najgore smo preživeli – kaže Anja.

foto: Printscreen/Red Tv

Bivša zadrugarka je otkrila i šta njeni roditelji misle o njenoj vezi za Cveletom.

- Moji roditelji nisu za našu vezu posle svega šta se desilo unutra, tako da je to ostalo kao neka posledica nakon Zadruge. Tako isto i njegovi, ali mislim da ćemo nas dvoje uspeti nekako da to vremenom ispravimo – priča Todorovićeva.

- Nekako se vodimo time da ćemo kroz neko vreme i da se malo sve to stabilizuje, pokušaćemo da izbalansiramo koliko možemo. Najbitnije je da je sad taj odnos između nas kako treba – kaže Cvele.

- Čuo sam se sa njenim roditeljima kad sam izašao iz Zadruge, obavili smo taj neki razgovor, a rekao sam im da ću uvek biti uz Anju – otkriva bivši zadrugar.

- Najviše su mu zamerili tu prevaru, da me je on folirao i da sam ja unutra saznala kakav je on i da me je stezao za ruke... Ja sam takva svađalica, to mi je loša osobina, umem da preuveličam, a to su ipak roditelji, pa su odmah reagovali – rekla je Anja u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:22 NAPUSTILI RIJALITI I NASTAVILI PO STAROM: Anja i Cvele se skinuli i napravili VRUĆE SNIMKE u krevetu, a ona NEPREPOZNATLJIVA!