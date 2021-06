TARA SVA MOKRA, OBJAVILA SNIMAK IZ TUŠ KABINE! Dok Ša vodi bitku sa zadrugarima, Simova provocira na društvenim mrežama! (VIDEO)

Diskvalifikovana zadrugarka Tara Simov objavila je video snimak na svom Instagram profilu, a onda se ni manje ni više snimala u tuš kabini.

foto: Printscreen

Naime, dok Nenad Aleksić Ša vodi ratove sa zadrugarima, Simova je odlučila da provocira na društvenoj mreži.

Ona je pozirala sva mokra, pa snimak odmah objavila na Instagram storiju.

foto: Printscreen

Inače, Nenad Aleksić Ša i Marko Đedović juče su razgovarali o Tari Simov, a Đedović je pokušavao na sve načine da objasni reperu da ona nije za njega.

- Ona mrzi ljude, mrzi život, mrzi sebe. Imaš ljude koji kada prođu nešto pomažu drugima koji su prošli kroz to, a imaš one koji na,merno rade da drugi to osete. Ja sam radio sa takvim ljudima. Ljudi dobiju HIV, mrze što su dobili to i onda namerno prenose drugima. Ti nisi takav, ti si takav da pomažeš - govorio je Đedović.

- Moram da se iskuliram - rekao je Ša, i počeo da lije suze i jeca na sav glas.

- Moraš da izvučeš iz peta snagu da se otrgneš. Zamisli koliko je drugim ljudima žao, dovedu ti slamku spasa - tešio ga je Đedović, a Ša nije mogao da se zaustavi.

