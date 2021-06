MINA KOSTIĆ SA SUZAMA U OČIMA O DŽEJU RAMADANOVSKOM Pevačica ne krije tugu, zapevala NEDELJU i poručila: On je za mene ŽIV

Pevač Džej Ramadanovski preminuo je u nedelju, 6. decembra 2020. godine, a danas su se porodica i prijatelji pojavili na Novom groblju i odali pomen preminulom Džeju. Među njima je bila i Mina Kostić koja je istakla da je on za nju i dalje živ.

foto: Printscreen/Premijera

"Šest dugih meseci, ali meni je brzo prošlo. Svaki dan pričam o njemu, setim ga se. On je za mene živ i dalje, izgubili smo velikog pevača i čoveka", rekla je Mina i dodala:

"Ja se nadam da će njegova ćerka početi da peva i da će nastaviti tamo gde je Džej stao. Što se tiče knjige i filma ne znam ništa, ali znam da ću učestvovati u tome. On je to zaslužio, on je naš Majkl Džekson", rekla je Mina

"U kontaktu sam sa njegovom porodicom, svima je teškom. Život mora da ide dalje", rekla je Mina pa zapevala "Nedelju" sa suzama u očima, a onda je dodala da Džej nije imao želju koja mu se nije ispunila.

"Nije imao želju koja mu se nije ispunila, živeo je trista na sat. Bio je jako srećan sa decom i bio je zadovoljan i srećan čovek", zaključila je Mina Kostić u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 TARA SVA MOKRA, OBJAVILA SNIMAK IZ TUŠ KABINE! Dok Ša vodi bitku sa zadrugarima, Simova provocira na društvenim mrežama!