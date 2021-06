DRUGARICA ME JE POZVALA I REKLA DA JE VIDELA KAKO GA IZVLAČE ISPOD KAMIONA! Goca Tržan sa knedlom u grlu o smrti Tošeta Proeskog

Pevačica Goca Tržan progovorila je o smrti kolege Tošeta Proeskog sa kojim je snimila duet.

Ona se prisetila trenutka kada je saznala da saobraćajnu nesreću u kojoj je makednoski pevač tragično izgubio život.

foto: Printscreen

- Bila sam sveže porođena. Lena je imala dva, tri meseca. Pozvala me je drugarica iz Zagreba i plače. Ona me pital: "Da li je istina da je Toše poginuo", reko "Ne lupaj, kako poginuo". Kaže ona istina je, videla je snimak kako su ga izvukli kod Gradiške ispod kamiona. Ja nažalost tada nisam mogla da idem na sahranu zbog male bebe, to je bio veliki stres za mene - rekla je Goca i dodala:

- Nikad neću zaboraviti da sam otišla u Makedonsku ambasadu da se upišem u knjigu ožalošćenih. Posle nekoliko godina sam radila u Prilepu i spavali smo u njegovom rodnom mestu. Tada sam otišla u Muzej i na njegov grob. Nekako smo se oprostili nas dvoje. Imala veliku privilegiju kada pevam "1200 milja" da se nešto desi. Zato mislim da ljudi koji su toliko bili voljeni i talentovani, nikada ne umiru - rekla je Goca u "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:59 GOCA TRŽAN O SVOJIM POČECIMA: Ne stidim se što sam pevala u Tap 011, bili smo asocijacija na lepe stvari koje su se dešavale 90ih!