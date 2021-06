PRIČALO SE DA MU TATA DAJE PARE ZA BAHAĆENJE: Dara STAVILA TAČKU na nagađanja: Evo čime se bavi njen mladi momak i kako joj parira

Popularna pevačica Dara Bubamara gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorila o svom životu, karijeri, ali i ljubav.

U poslednje vreme ljubavni život popularne pevačice intrigira sve, budući da je njen momak Toni 24 godine mlađi od nje.

Da ne odustaje od luksuza i da sa svojim momkom uživa punim plućima, mogli smo da vidimo na Darinom instagramu, a kako su se upoznali i čime se mladi Toni bavi Dara je ekskluzivno otkrila u našoj emisiji.

Kako se do sada samo spekulisalo da mladog Tonija finansira otac, te da se bavi kriptovalutama, Dara je odlučila da stavi tačku na sve spekulacije i konačno otkrila čime se bavi njen momak.

- Upoznali smo se u kafiću, čuli smo se i tako je krenulo. Kad se podudare energije i srodne duše to krene. Doduše, on je uvek voleo i starije malo, pošto je stvarno zreo dečko. Često se šalimo da on ima moje godine, a ja njegove. Ja sam večita devojčica, večito luckasta. Nema komplekse od mene, ni to što sam poznata i baš ga briga šta pišu novine.

- I on je isto uspešan kao ja. Može da mi parira. On ima svoj privatni biznis i svoju firmu, tu su i kriptovalute. I ja sam sa 25 imala dva stana i automobil - kaže Dara.

Ona je navela da joj je najvažnije da svoju privatnost čuvaju što više.

Darin momak upoznao je i njenog sina Kostu, a i on je svoju izabranicu predstavio svojoj majci i sestri.

- Njegova majka i sestra me obožavaju. To je jedna predivna žena, slična energija meni. Sa svakim svojim dečkom sa kojim sam se zabavljala stvarno sam ostala sa njihovom familijom u dobrim odnosima. Mene su sve majke i očevi obožavali - kaže Dara.

