RAZUMEĆU DA ME OSTAVI, AKO MU SAD NE RODIM DETE, TEŠKO DA ĆU IKAD Goca otkrila detalje braka sa Rašom, priznala šta joj je na DUŠI

Pevačica Goca Tržan otvorila je dušu o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem i o njihovoj borbi za potomstvom.

''Ostvarivanje u ulozi majke'' je najgora floskula koju sam čula! Niko ne glumi u filmu, ne ostvarujem se u ulozi, ja kad rodim dete, to je za ceo život. To samo zvuči bitnije i dramatičnije od 'rodila dete'. Motiviše me moja želja, moj suprug, moje dete. Ali jako je važno postaviti prava pitanja. Da li si ti spreman da budeš sa mnom čak i da ne dobijemo naše biloško dete? Naravno da sam to pitala Radomira. Tu se pojavljuje problem našeg odnosa. Ja imam 14 godina više od njega, i ako sad ne uspem da rodim, teško da ću to uspeti za par godina. Mora da bude iskren i sve je potpuno u redu. To nije manjak ljubavi da me ostavi zbog toga. To je iskrenost i želja za opstankom i razmnožavanjem - ispričala je Goca.

Kada je imala veliki solistički koncert 2001. godine u centru "Sava", jedan čovek je kupio sve ulaznice. Goca je sada otkrila stvari koje javnost tada nije znala, a o ovom događaju se u medijima brujalo danima.

foto: Printscreen

- Bila je velika senzacija. Iako ja, taj neko u startu to nije zamislio tako, nego kao poklon meni. To je bio šmekerski potez jednog muškarca prema meni. Kasnije je to izvrnuto ruglu jer se o to češao ko je stigao. Novinari kao novinari nisu uradili jednu osnovnu stvar. Postojala je priča kako se loše prodavao koncert pa smo mi uradili to da bi se prodao sutrašnji. Karte za prvi koncert su otišle prvog dana. Sada nismo u kontaktu, bili smo. Bio je zaljubljen u mene i ja njega godinama. Pisalo se tada na pogrešan način o nama. Ja sam ceo koncert održala. Teško bi mi bilo da nisam prodala koncert, a ovo je druga priča, ovo je kompliment kao ženi najveći koji možeš da dobiješ - rekla je ona i nastavila:

- Bili smo jedno vreme u vezi. Nisam se udala za njega jer me nije zaprosio. Mi smo koncert zakazali, krenula je reklama, on je otišao i sklonio ceo dan karte samo za sebe. Ja sam se sve nekako nadala da će to biti ljubav moja do kraja života, ali nije se desila. Mislim da mi je to bila jedna od fatalnijih ljubavi u životu - prisetila se pevačica u "Premijera-Vikend specijal".

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

00:59 GOCA TRŽAN O SVOJIM POČECIMA: Ne stidim se što sam pevala u Tap 011, bili smo asocijacija na lepe stvari koje su se dešavale 90ih!