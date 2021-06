DARA BUBAMARA U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Saša Popović mi je PRAVI PRIJATELJ, podržavao me je i kad NISMO PRIČALI!

Pevačica Dara Bubamara ovonedeljni je gost u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Dara se pojavila u izazovnoj beloj kombinaciji koja je istakla njen stomak, a tom prilikom otkrila je sve o navodima da fotošopira fotografije na Instagramu.

foto: Printscreen

U poslednje vreme ljubavni život popularne pevačice intrigira sve, budući da je njen momak Toni 24 godine mlađi od nje, a pevačica je otkrila i detalje njihovog odnosa.

Na samom početku, Dara se dotakla svog stalinga.

- Sve mi ide u životu. Imam prijateljicu koja mi pomaže oko stalinga, njoj sam se prepustila. Ona mi pravi svetske kombinacije - rekla je Dara.

- Ljudi me vole kao čoveka. Prizmena sam bez obzira na način kojim živim. Publika oseti kakav si, mnogo mi je drago - ispričala je pevačica.

foto: Printscreen

Ona je nedavn oproslavila 45. rođendan, a sada je istakla da se oseća bolje nego ikada.

- Za mene vreme ide unazad. Sa 20 nisam imala ovoliko energije. To je možda i iskustvo. Sećam se pre kad idemo za Beograd, pa se smorim. Sada nekoliko puta dođem iz Novog Sada u Beograda. Zadovoljna sam sobom, imaću imidž večite devojčice - rekla je Dara.

O prijateljstvu sa Sašom Popovićem

- On je moj pravi prijatelj na estradi. Podržavao me je i kad nismo razgovarali. Moj sin Konstantin se zove kao njegov otac, i jako mu je drago zbog toga, uvek kaže da je to prelepo ime.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

