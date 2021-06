OTVARAM KONKURS ZA DEČKA, NIKO MI NE PRILAZI! Pevačica priznala da nema sreće u LJUBAVI: Ovo je MRTVO more!

Pevačica Tea Tairović požalila se da nema sreće u ljubavi, ali i da joj muškarci ne prilaze.

- Ne krećem se puno i onda nemam priliku da me neko hvali uživo. A i nešto mi neprijatno bude kada me neko hvali i preteruje u tome. Nije mi dovoljno da se samo zahvalim u tom trenutku i onda ne znam šta da dodam na kompliment. Na emotivnom planu se ništa nije promenilo, jedna velika katastrofa. Mrtvo more. Moraćemo preko novina da tražimo princa na belom konju, otvorićemo veliki konkurs – rekla je ona.

foto: Kurir televizija

Tea je istakla i da je počela da radi ida je veoma srećna što se ponovo druži sa publikom.

- Dosta nastupam po Bugarskoj, tako da poslednjih mesec dana nisam uskraćena za nastupe. Polako se otvara i naše tržište, imam dosta zakazanih nastupa preko leta. Bezbednost ljudi je na prvom mestu, ali drago mi je što se sve vraća u normalu i što će pevači moći da rade i zarade svoje parče hleba – govori Tea, koja ne želi javno da komentariše da li je cena nastupa nakon korone porasla ili opala.

Kurir.rs/I.B/Blic