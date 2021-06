MUŽ TANJE SAVIĆ PODNEO PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA! Dušan se odmah oglasio i evo šta je poručio BIVŠOJ

Brak Tanje Savić je u žiži javnosti već duže vreme. Sukobi koji su se dešavali između nje i njenog supruga Dušana Jovančevića poznati su javnosti od starta.

Od odlaska u Australiju do prekida muzičke karijere zbog porodice, pa sve do borbe za starateljstvo nad decom, njih dvoje su konstanto imali prepirke, a sada je Drušan rešio da to promeni.

Naime,kako Pink.rs saznaje, Dušan je podneo papire za razvod braka.

- Predao sam papire za razvod. Vreme je da se ovo završi. Toliko od mene, pozdrav - kratko je prokomentarisao Dušan.

