MAJA MARINKOVIĆ DRUGA KULIĆKA! PROGANJALA DARKA LAZIĆA? Svaki dan pre saobraćajke VRIŠTALA i LUPALA pred kapijom u BRESTAČU! ŠOK!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš žestoko su se sukobili, nakon čega je košarkaš zapretio da će otkriti ime pevača kome je Maja pokušala da uništi porodicu. Janjuš je pred ulazak u Zadrugu otkrio prijatelju da je reč o Darku Laziću i otkrio kakve scene mu je Maja priređivala.

Slala Marini poruke da je glupa i prosta, Janjušu je sve priznala!

“Maja je bila zaljubljena u Darka, upoznali su se na nekoj privatnoj proslavi i tu su se kao nešto muvali, ali on nije hteo da joj da broj telefona. To se dešavalo na leto 2018. godine, Maja još nije bila poznata javnosti, a Darko je tad bio na početku veze sa Marinom. Sve se to desilo pre nego što je ona ušla u ‘Zadrugu 2’ i pre nego što je on doživeo saobraćajnu nesreću. Naravno, posle par dana ona je našla našla njegov broj telefona i krenula da mu šalje poruke. Svakodnevno ga je uznemiravala, a po Janjuševoj priči i on je njoj stalno nešto obećavao, te da će da se vide, pa će kao da je vodi na piće, jednom prilikom joj je rekao de će je povesti sa sobom na tezgu, ali je posle nekog vremena samo prestao da se javlja - kaže izvor.

foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Tada je već zavoleo Marinu, pa je verovatno zbog toga isklurao Marinkovićevu. Maja je išla čak i u Brestač, dolazila je ispred njegove kapije, šutirala je i urlala da joj otvori vrata. Pravila mu je scene. Janjušu je sve to ispričala nakon što su izašli iz prošle sezone Zadruge, sve mu je priznala. Mislim da ga je i nakon što je dobio dete više puta uznemiravala, pa čak i njegovu ženu, slala joj je poruke da je glupa i prosta jer veruje da joj je Darko veran”, kaže Markov prijatelj i dodaje:

“Ona je bolesna osoba i njoj stvarno treba stručna pomoć. Ne izaziva Janjuš u njoj to ludilo, ona se tako sa svakim ponaša. Voleo bih da stvarno stavi tačku na tu priču sa njom, zbog nje je sve izgubio, ne mora još i glavu.” Podsetimo, u toku svađe između Maje i Marka on je pretio kako će obelodaniti sve njene tajne.

“Vređaću te svakog dana dok mi se ne skineš s k***a. Psihopato uništila si mi porodicu. Ološu, svi su te j***i. K***o sa 26 ljudi si se j****a da ja znam. Pevaču si zamalo uništila brak. Hoćeš da iznesem ime?”, drao se Marko.

Atraktivnu učesnicu su napolju, dovodili u vezu sa mnogim muškarcima, a jedan od njih je i Stefan Đurić Rasta, pisalo se da je Maja Marinković veliki Rastin fan i da je samo čekala priliku da mu se približi, iako je on tada još bio u braku sa pevačicom Anom Nikolić.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:17 DARKO LAZIĆ U ZAGRLJAJU OVE PLAVUŠE: Zvezda Granda bila sa pevačem u kafani, njoj sevnule gaćice, a on joj pokazao SREDNJI PRST