LUNA LUMPOVALA DO ZORE SA STOMAKOM DO ZUBA! Đoganijeva tik pred POROĐAJ obula ŠTIKLE, a svi se pitaju KAKO JOJ USPEVA! (VIDEO)

Luna Đogani je nedavno izgovorila sudbonosno "da" i postala gospođa Miljković, a kako je navela ostalo joj je još osam dana do porođaja.

foto: Printscreen

Luna je sada iznenadila mnoge kada se oglaisla na svom Instagram profilu i objavila snimke sa rođendana starlete Ane Korać.

foto: Printscreen

Naime, Luna se u 9. mesecu pojavila u stiklama i limpovala je do zore, a mnogi su se zapitali kako joj to uspeva, s obzirom na to da će se uskoro poroditi.

foto: Printscreen

Luna je uživala za sve pare, a ona i Marko nisu krili sreću na licu, pa su uživali na proslavi rođendana njihove prijateljice.

Đoganijeva je za ovaj izlazak sa Markom izabrala usku crnu haljinu ispod koje se ocrtavao njen trudnički stomak, zeleni sako i sandale.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:23 OVAKO LUNA IZGLEDA 8 DANA PRED POROĐAJ! Đoganijeva se utegla, pa pokazala gde je otišla sa Markom!