ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Nepismeni pokrao Majku, Bucko dobio vaspitnu od gazde!

Zdravo, dragi moji, pratila sam sve gradske događaje prethodne nedelje, a bogami imala sam i doušnike na istim, pa sam vam za danas pripremila sočne tračeve i detalje o kojima niste mogli da čitate u medijima.

Sigurno vas najviše zanima žurka na kojoj je bilo dosta poznatih, pa sam se o tome najviše i raspitivala. Moji izvori s lica mesta kažu da je Kopija jedva pretekla te noći, zato je i niste mogli videti na slikama i snimcima, iako su je novinari dočekali na ulazu. Valjda je uzela previše dopinga pa joj je pozlilo. Više od sat vremena je buncala u toaletu dok su se ostale zvanice snebivale i svi su mislili da glumata. Međutim, kad se malo pribrala, brže-bolje je pokupila stvari i zapalila kući. Nije ni auto mogla da vozi, nego je zamolila drugaricu da je odbaci do kuće. Od tada se nikome ne javlja na pozive, valjda ju je sramota. Ikona moljaka vlasnike klubova i splavova da je angažuju jer ne može da podnese činjenicu da su sve zvezde već zakazale nastupe, a nju niko ne zove jer drži visoku cenu, a nikome se ne isplati da joj da toliko para. Sad pregovara s jednim prestoničkim splavom da kod njih odradi tezgu, a da joj zauzvrat plate samo troškove koji su negde ispod pet hiljada evra, jer joj je važno da se pojavi u medijima i da se piše o "spektakularnom" nastupu.

Čujem da će se uskoro razotkriti jedna velika afera, ali ne mogu puno o tome da vam pišem jer i ja ne znam detalje. Koliko sam shvatila, Nepismeni, tako ćemo ga zvati jer je jedva i osnovnu školu završio, pokrao je Majku i zloupotrebio njeno poverenje. Godinama su sarađivali i ona mu je davala poverljive papire, ali izgleda da je on počeo da je potkrada i ova je to nedavno saznala. Ako odluči da izađe u javnost s tom pričom, garantujem vam da će to biti skandal godine.

Bivši Bucko je dobio vaspitni šamar od čoveka koji ga finansira zato što ne prestaje da pravi skandale o kojima javnost bruji. Dosadilo čoveku da ga upozorava i skreće mu pažnju da se lepo ponaša, pa ga je shvatio da ga ovaj ne ferma nijedan posto, pozvao ga je kod sebe i nalupao mu nekoliko šamara. Naravno, uz to su pale i pretnje i teške reči, što nije iznenađujuće ako znamo kakav je to profil ljudi. Ali Bucko se primirio. Izgleda da je shvatio poruku.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

