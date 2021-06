BIVŠI DEČKO ANE KORAĆ DOŽIVEO INFARKT! Filip Mijatov završio u BOLNICI u Londonu, čeka OPERACIJU (FOTO)

Filip Mijatov, nekadašnji zadrugar i bivši dečko Ane Korać doživeo je srčani udar, a na Instagramu je podelio fotografiju iz bolnice iz Londona.

Filipov rođeni brat oglasio se ovim povodom za Kurir i potvrdio da je Mijatov u petak primljen u bolnicu zbog niskog pritiska i blažeg infarkta koji je preživeo.

- U petak je primljen, čekali su ponedeljak, verovatno će imati operaciju srca - rekao nam je Dimitrije Mijatov.

foto: Printscreen

I njegov prijatelj je ispričao da je bivši rijaliti učesnik hospitalizovan.

- Želim da obavestim naciju i fanove da je Filip Mijatov imao srčani udar i da se trenutno nalazi u jednoj bolnici u Londonu. Doktori ispituju njegovo stanje. Zvao me je noćas oko pola devet, rekao mi je da su ga skinuli sa aparata. Pričali smo o mnogim stvarima, naročito o njegovom zdravstvenom stanju. Mnogi se pitaju kako smo se nas dvojica upoznali. To se desilo kada je došao kod nas kada su mu zapalili auto - rekao je on i dodao:

- Filip je izuzetno korektan momak. Dečko koji ima puno para. Svaka čast, daće bog i da ima još više. Pošten je. Čašćavao nas je i više nego što treba. Trenutno je u rukama najboljih doktora i stručnjaka. Malo je preterivao sa treninzima, trenirao je po dva, po tri sata i nije pravio pauze. Ne verujem da je to zbog toga. Možemo samo da nagađamo. Doktori će ispitita zašto mu se ovo dogodil - ispričao je.

Kurir.rs/I.B/A.D.

Bonus video:

00:30 SVI DETALJI GALA PROSLAVE ANE KORAĆ! Crvena dekoracija, bogata dekoracija, ruže i baloni na sve strane: A došli su i ONI!