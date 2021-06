NEMANJA RADONJIĆ SMUVAO POBEDNICU ZADRUGE?! Iva Grgurić i FUDBALER uhvaćeni kako razmenjuju nežnosti u kafani, isplivali detalji

Voditeljka i pobednica treće sezone rijalitija “Zadruga”, Iva Grgurić, razmenjivala je celo veče nežnosti u jednoj kafani sa mladim fudbalerom naočigled mnogih gostiju, te deluje da je ponovo zalubljena.

Nakon što je raskinula vezu sa Filipom Đukićem, sa kojim je bila tokom “Zadruge” i nešto kratko nakon toga, Ivu Grgrić nije prestala da intrigira javnost. Iako su se u medijima pojavljivali navodi da se hrvatici udvaraju mnogi poznati momci, ona nije želela da javno komentariše svoj ljubavni život, međutim izgleda da je sada ponovo srećna u ljubavi.

- Iva je bila u jednoj kafani sa društvom, a sa njom je bio i fudbaler Nemanja Radonjić. Njih dvoje su celo veče bili vrlo prisni, prvo su uglavnom ćaskali i smeškali se jedno drugom, a nakon nekog perioda su se opustili i postali vrlo prisni. Nemanja je grlio dok su zajedno igrali, a u jednom trenutku su počeli da se ljube naočigled svih pristunih gostiju. Nije im setalo što ih svi gledaju, te je bilo jasno da su u emotivnoj vezi - navodi izvor koji se našao na licu mesta te dodaje:

- Iva je bila jako raspoložena, takođe se nije ustručavala da zagrli Nemanju i često mu je nešto šaputala na uvo i zadovoljno se smeškala. Upravo zato je delovalo da je ponovo zaljubljena i da više ne želi da krije da je upravo mladi fudbaler osvojio njeno srce.

Nemanja Radonjić je inače uspešan mladi fudbaler koji trenutno igra za fudbalski klub Herta iz Berlina, gde je na pozajmici iz Olimpik Marselja. On je trenutno na odmoru u Beogradu, jer se završila Budes liga, te svoje slobodno vreme koristi da se opusti sa društvom i izađe u provod.

- On je već neko vreme u našoj prestonici, a prvenstveno je doputovao zbog svadbe Aleksandra Mitrovića, gde je bio gost. Nemanja je poznat kao veseljak, te kada je u Beogradu uživa da izađe u klubove i provede se sa društvom. S obzirom na to da trenutno zarađuje lep novac za svoj angažman, on se takođe ne libi da često čašćava društvo u izlasku, te je tako bilo i ove večeri, kada je razmeljivao poljupce sa Ivom - ističe izvor blizak fudbaleru.

Inače, Nemanju su u toku prošle godine pominjali i učesnici “Zadruge”, nakon što je Marko Janjušević Janjuš tvrdio da ga je Maja Marinković prevarila upravo sa fubalerom, dok su bili van rijalitija.

- Maja se sama hvalila da je bila sa njim, iako se sada pravi luda. Šalje mu poruku: “Ej, raskinula sam vezu, možemo da se vidimo”, a sat vremena pre toga bila na večeri sa mnom” - ispričao je u “Zadruzi” Janjuš, dok se Maja pravdala da to nije istina, na šta je Marko odlučio da kaže ime fudbalera:

- U pitanju je Nemana Radonjić, fudbaler Marseja, kuku izdelismo istu devojku. On joj je slao poruke da ju je video u jednom kafiću i zapitkivao kakav joj je emotivni status, na šta mu je ona odgovorila da je skoro raskinula neku vezu, a devojka sat vremena pre toga bila sa mnom.

Što se tiče Ive, ona je u rijalitiju “Zadruga” zavela mnoge zadrugare, a sa Filipom Đukićem ostvarila je i vezu koju su održavali i po izlasku iz rijalitija, ali su je nakon godinu dana okončali, ostavši u dobrim odnosima. Takođe, voditeljka je tokom učešća u “Zadruzi” otkrila da je ranije bila u vezi sa znatno starijim muškarcem, koji je u sedmoj deceniji života i to zbog novca, a da ju je on kasnije maltretirao i ucenjivao.

Radonjić bio u vezi sa Šašićevom ćerkom

Nemanja se van fudbala našao u žiži javnosti zbog veze sa ćerkom Željka Šašića i Sonje Vuksanović, Sofijom, te su čak prošlog proleća živeli zajedno par meseci. Međutim, nakon što je Sofija videla da fudbaler lajkuje slike drugih devojaka na mrežama, rešila je da ga ostavi.

- Kad je Sofija videla da je njen dečko lajkovao fotografije brojnim drugim devojkama na Instagramu, napravila je ljubomornu scenu, spakovala je stvari i otišla kod svoje majke Sonje i tu se njihova ljubav završila - rekao je tada izvor blizak Šašićevoj ćerki.

