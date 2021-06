POBEDNICA ZVEZDA GRANDA ZAPROŠENA! Teodora nije ni slutila, a budući muž sve se dogovorio sa njenim najbližima!

Teodora Toković koju je stručni žiri "Zvezda Granda" izglasao za pobednicu pre tri godine, sada se verila i sa svima podelila radosnu vest.

Pevačicu je emotivni partner iznenadio prstenom na jednom prestoničkom splavu, i to tako što je duž staze postavio jabuke, pri čemu je u svakoj sedmoj bila poruka, a u poslednjoj prsten.

"Bilo je u planu, ali nisam očekivala. Toliko su to dobro sakrili od mene, moji prijatelji i rodbina, da do poslednjeg trenutka nisam znala. Moj momak je otkazao svirku koju sam trebala da radim, a kolega me je navodno zvao na drugu svirku i kada sam izašla iz kola sin od našeg kuma me je dočekao sa cvećem i tada sam ukapirala i htela da se srušim", ispričala je Tokovićeva.

"Svadbu planiramo za proleće sledeće godine, on bi to požurio ali milim da je bolje da sačekamo pošto treba zaista dosta vremena za organizaciju, a ja želim da sve izgleda onako kako treba", zaključila je pevačica.

