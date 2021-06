ANA KORAĆ ZAMISLILA ŽELJU ZA ROĐENDAN! Oduvala 27 svećica, poželela muža i trudnoću, a ovako se setila BIVŠEG dečka

Najatraktivnija srpska starleta Ana Korać proslavila je 27. rođendan luksuznom žurkom u vili koju je iznajmila specijalno za tu priliku, a sad je otkrila svoje planove, ali i priznala zbog čega bivši momci nisu imali priliku da joj čestitaju rođendan.

Luksuzna vila bila je dekorisana kao da je Dan zaljubljenih, a Ana nam je priznala zbog čega.

- Ljubav! Ja sam oduševljena ovom dekoracijom i ona potpuno opisuje mene i moje trenutno zaljubljeno stanje.

Haljina je jako izazovna, da li si se dvoumila oko stajlinga i koliko bi trebalo da bude provokativna rođendanska haljina?

- Ne, nisam se dvoumila. Čim sam videla ovu haljinu znala sam da tako želim da izgledam za svoj rođendan.

Gde je dečko?

- Evo ga u telefonu, nažalost! Jako mi je žao što je van Srbije i što neće moći da prisustvuje žurki, ali videćemo se uskoro, tačnije za koji dan i nadoknadićemo sve.

Zbog čega ga toliko kriješ i na Instagramu objavljuješ samo njegovu ruku?

- I ništa više od toga ne želim da otkrivam, lepo mi je tako.

Da li ti je priredio neko lepo i luksuzno iznenađenje za rođendan?

- Naravno da jeste, ali odlučila sam da ne otkrivam šta je u pitanju. Možda je nakit, možda je neko putovanje, to bih da ostane naša tajna. On mi je prvi čestitao rođendan, napisao mi je jednu prelepu, preemotivnu poruku. Mama me je terala da joj dva puta pročitam koliko nas je ostavio bez teksta svojim emocijama.

Kakve greške ne želiš da ponavljaš u narednoj godini života?

- Uh, pravila sam mnogo grešaka, ali sada osećam da sam zrelija i jasnije znam šta želim.

Koji cilj si zacrtala sebi da ostvariš u ovoj godini?

- Možda da se udam i da postanem mama. To bi bila prelepa stvar. Nikad se ne zna.

Da li je neko od bivših čestitao rođendan?

- Ne, blokirani su, a i bivši su tamo gde treba da budu - u prošlosti. Nema mesta za njih sada u mom životu.

