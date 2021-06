NIJE MI BITNO NJEGOVO MIŠLJENJE, NE ZNAM ŠTA BI ON MOGAO DA NAPIŠE! Željko Šašić POTKAČIO Lukasa kao nikad, evo šta je sve rekao!

Pevač Željko Šašić privatni život krije daleko od očiju javnosti, poslednjih godinu dana se nije previše eksponirao u medijima, ali ne krije da jedva čeka druženje sa publikom.

On je sada ispričao zbog čega nije preterano aktivan na društvenim mrežama, da li razmišlja o novom emotivnom životu i partnerki, ali i kakav je njegov sud o knjizi i seriji na kojoj radi Aca Lukas.

- Ja stvarno ne znam kakva se to knjiga piše, samo znam da sam ja svojevremeno prvi objavio da pišem knjigu, a posle moje te objave su svi počeli da pišu knjige. Neka pišu sa njihove tačke gledišta, a ja ću sa svoje, ne bih da poredim nikakve segmente – kaže Šašić i objašnjava da ga ne zanima u kakvom će ga svetlu Lukas prikazati, ukoliko on bude deo njegove knjige.

- Stvarno mi nije bitno njegovo mišljenje, ako piše, neka piše kako hoće i šta god hoće i kako on to vidi, ili već ko piše, Vanja Bulić. Ne znam šta bi mogao da piše, nemam pojma – dodaje on, a na pitanje kakvo su oni druženje imali i da li mu taj period budi uspomene, pevač govori:

- To je bilo davno i poprilično sam zaboravio taj period. Tako da ne znam šta bi moglo da se piše. Ne viđam ga uopšte. Ja sam pre 10 godina objavio da ću da pišem knjigu, tako da biće jednog dana gotovo, nemam nikakve rokove. Autobiografska je, sve što nisam želeo da pričam za novine, eto, to će biti. Zašto da posle ovoliko godina iskustva ne napišem nešto.

Iako je zakazao brojne nastupe, Željko kaže da ne govori o honorarima, te je i ovoga puta ostao tajanstven

– Još uvek sam na oprezu što se tiče svega. Imam zakazanih nastupa dosta, hvala Bogu. O cenama nastupa nikada nisam pričao, tako da ni sada neću.

Budući da živimo u svetu kada je tehnologija i te kako napredovala i gotovo se sve može saznati putem društvenih mreža, Šašić kaže da ga taj virtuelni svet ipak ne zanima.

– Ja sam neka generacija koja ne spada u te instagramere, nije mi to nikad bilo privlačno, nemam ni naviku da provodim vreme na društvenim mrežama. Mislim da je to teška robija i ovako me telefon nervira, još kad bi morao da visim na tim mrežama. Ove mlađe generacije se koliko vidim više bave foloversima, nego muzikom, a to je meni sve suludo. Oni se snimaju zbog pratilaca, misle da im je to publika, ali nije tako.

