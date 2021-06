DOBILA SAM STAN, REŠILA SAM STAMBENO PITANJE! Jovana Jeremić progovorila o NEKRETNINI: Ovo je za moju ćerku Leu da se ne MUČI

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je dala otkaz na televiziji Hepi gde je radila desetak godina, ali još uvek nije otkrila novo radno mesto.

Dugo se spekuliše gde će Jovana nastaviti svoju voditeljsku karijeru, a sada je priznala da su tačne glasine da je zahvaljujući transferu rešila sebi krov nad glavom.

Iako se navodi da je u pitanju stan u Beogradu na vodi, Jeremićeva nije želela da otkriva lokaciju.

– Nebitno u kom delu grada, ali ima nešto oko stana… Dobila sam stan. Rešila sam stambeno pitanje i biće do kraja godine definitivno sve završeno. Tako da sam sada mirna po tom pitanju, meni je to bilo životno pitanje. Zato što vučem sigurnost odatle. Samostalna sam i borac sam. Nisam ništa dobila od roditelja, nisam ni od muža. Krenula sam od nule i sve sam stekla sama. I to je tako najbolje jer onda mogu da biram i s kim ću da budem i šta ću da radim. Ovaj stan mi uliva sigurnost da imam gde da živim sa porodicom. To je za Leu. Meni ništa ne treba. Ali njoj treba! Ona ne sme nipošto da se muči, kao što sam ja morala da bih bila ovo što sam danas. To moja ćerka neće prolaziti. Ima mene. Ja sam morala jer nisam imala nikoga, ali ona neće morati. Ima majku koja se zove jovana Jeremić i sasvim dovoljno – rekla je ona.

