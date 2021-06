PROSLAVILE SU GA ZG I BURNA VEZA U RIJALITIJU Nemanja sada otvoreno o naslednici Maši, otkrio da li će ona krenuti TATINIM STOPAMA

Pevač Nemanja Stevanović poznat je po tome što obožava motore, pa je tom prilikom pričao o tome, a onda se dotakao i naslednice Maše.

foto: Dragana Udovičić

- To je periodično. Kad je ovako lepo vreme, onda me interesuju motori, a na jesen već kola. Uvek sam ja to voleo da vidim kao klinac, od malena volim, a u poslednje vreme imam vremena, volje i želje da ih vozim - ispričao je Nemanja.

On se osvrnuo i na porodični život i to da li je njegova ćerka možda rešena da krene njegovim stopama.

- Jeste, talentovana je, ja ne forsiram, nisam od tih roditelja da komplekse lečim preko dece, već puštam da sama odluči, ima osećaj za ritam, stvarno jeste talentovana. I u vrtiću ima neku muzičku igraonicu, rekao nam je čovek koji to vodi da je jako talentovana i da je greota da ne upiše neku muzičku školu, što ja podržavam - rekao je Nemanja u emisiji "Premijera".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:08 ĆERKA HARISA DŽINOVIĆA OBJAVILA FOTOGRAFIJU BEZ KOSE! Đina važi za pravu lepoticu, a OVIM sada iznenadila sve