ACA LUKAS ŽESTOKO O KOLEGAMA IZ ZVEZDA GRANDA: Tamo sede klovnovi, neki naplaćuju savete toj deci! LJIGAVO!

Aca Lukas kao i uvek o svim temama priča bez dlake na jeziku. Tako je i u emisiji "Desetka" na Kurir televiziji, koja će biti emitovana u subotu u 18 sati, voditeljki Danijeli Boračevoj odgovarao na brojna pitanja, a bilo je žestoko kada je na red došla tema o šouu "Zvezde Granda".

foto: Damir Dervišagić

- Izašao sam iz žirija iz mnogo razloga. Jedan je taj što sam se zasitio, a drugi je taj što ona ideja u koju sam verovao više nije postojala. Ta deca koja su dolazila dobila su lepu priču, da se pojave na televiziji, posle tri emisije postanu popularni, to nije bilo i u moje vreme, ni pre mene. Neki su mogli da postanu i veće zvezde da je "Grand" hteo da isprati to kako treba. Iz "Zvezda Granda" jedini koji su napravili pravu karijeru su Milica Pavlović i da se setim još. Milica je jedina napravila pravu karijeru. Tanju Savić sam namerno izostavio, jer je ona mogla da bude najpopularnija pevačica u ovoj zemlji samo da su ispratili kako treba - rekao je Lukas, a onda se osvrnuo na žiriranje u popularnom muzičkom takmičenju.

foto: ATA Images

- U "Grandu" je bilo "potpiši ti samo ugovor, pola meni, pola tebi, pa neka je i hiljadu evra, pa po 500, a moglo je da bude i 15.000 evra". Ali, ajde, u to nisam želeo da se mešam, ja nisam taj koji je učestvovao, ali kada je došla priča da smo nas šestoro iz žirija postali glavna tema u toj emisiji, zapravo šest klovnova koji se kerebeče, a da tu decu niko ne zapamti, pa i ja sam zaboravio i ta tri pobednika koja sam znao. To je šou-program sa šest kretena, među kojima sam bio i ja, šest klovnova koji izvode neke kerefeke, a ta deca uopšte nisu bitna. Tu su sada glavne face ti ljudi iz žirija. Sad su se posvađali sa nekom devojkom i to se medijski pratilo. Dok sam ja bio u žiriju, ta emisija je bila humoristička, sada je dranje, skakanje. Ima u žiriju ljudi o kojima mislim i ružno, ali neću da pominjem. Ja sam izašao jer nisam tip koji će da naplaćuje klincima savete, a ima i toga, to je ljigavo - završio je Lukas o ovoj temi.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

A. P. / foto: Kurir tv

04:06 LUKAS BRUTALNO ISKREN: Super sam sa Uragankama, a evo šta je rekao o Oliveri Kovačević i Mariji Šerifović! Pomenuo je i Sonju