DRAMA U MILOČAJU! BRATANAC LEPE LUKIĆ ZAPRETIO: U kuću nećete, samo SILOM ćete me oterati! Pevačica VIKALA na kupca da ju je briga

Drama oko rodne kuće Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva nastavila se u poslednjih nekoliko dana. Iako je delovalo da se Lepin bratanac Rade Jovanović svojim nepojavljivanjem na javnoj licitaciji, na koju je uredno bio pozvan, odrekao kuće, on sad, navode izvori, ne želi nekretninu da napusti i preda je B. F., kupcu te kuće iz obližnjeg sela.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, nova vlasnica je prilikom nadmetanja položila jemstvo, odnosno depozit u visini od 10 odsto procenjene vrednosti kuće od 1.750.000 dinara, što je 175.000 dinara. Kao što smo već pisali, sama kuća je prodata po ceni od 60 odsto procenjene vrednosti, što je malo više od 1.000.000 dinara. Ipak, kako saznajemo iz izvora koji je do detalja upućen u ceo slučaj, u poslednjih 15 dana desile su se vrlo neprijatne situacije po kupca.

- Lepin bratanac Rade je odlazio u nekoliko navrata kod žene kupca. Vrši konstantan pritisak na nju da mu kuća ostane. Služi se lažima, navodno čeka neku isplatu iz Belgije, pa kad to bude stiglo, on će njoj platiti troškove. Ispada da žena njemu treba da veruje na reč, što je suludo. Ispričao joj je i da je priča o licitaciji pogodilo i Lepu i njega, da su bili u šoku i da nisu spavali danima. On se svim snagama trudi da teškom životnom pričom pokuša da je obrlati da ona ne isplati taj ostatak, a ženi ništa konkretno nije ponudio - priča nam dobro obavešteni izvor.

Lepin bratanac se tri puta pojavljivao na vratima kuće B. F.

- Prvi put kad je došao, žena mu je rekla da više ne dolazi i da je ne uznemirava. Uputila ga je na svog advokata, ali to njega nije sprečavalo da posle nekoliko dana opet dođe. Optužio je i njenog advokata da je nagovara da mu ne izađe u susret. Kad je video da ona od te kupovine neće odustati, počeo je sa pretnjama. Rekao joj je: "Vi u taj posed nikada nećete ući, samo ćete me silom izbaciti!" On je spreman da prilikom uvođenja nje kao kupca u posed napravi scenu. Verovatno će morati i policija da bude umešana u sve. Više puta ju je je uznemiravao telefonom. Mahao joj je i nekim priznanicama, da je plaćao nešto banci. Njoj je sve to veoma neprijatno. Vrlo je blizu odluke da ona tu kuću otuđi kroz jednu humanitarnu aukciju i da sredstva koja dobije pokloni za lečenje nekog deteta ili domu za nezbrinutu decu. Ona se plaši, ženi nije svejedno, ne bi se tamo osećala prijatno. Takođe je spremna i da mu pruži još jednu priliku posle tog uknjiženja i ulaska na posed, kako bi on to isplatio i povratio ako želi - dodaje izvor.

Žena koja je kupila Lepinu kuću imala je neprijatan razgovor i sa samom pevačicom.

- Čule su se prošlog petka. Ona nije tražila ništa od Lepe, samo je ljudski i moralno pozvala pre nego što uđe u posed. Lepa je vikala na nju, bila je veoma neprijatna. Rekla je da nju nije briga za to, da je ona njemu kuću prepisala i da može da zapali sve ako hoće - završio je izvor.

Podsetimo, Kurir je prvi pisao da je rodna kuća pevačice Lepe Lukić u selu Miločaj kod Kraljeva prodata na javnoj licitaciji po ceni od milion dinara zbog duga koji je njen bratanac napravio prema banci.

Lepa besna na bratanca Rekla sam mu da mi se ne obraća, ojadio me je Pozvali smo Lepu, koja nije htela da previše komentariše aktuelnu situaciju. - Nemojte me više zvati zbog te kuće. Ja nemam više ništa sa tim. To je Radetov problem. Rekla sam mu da mi se više ne obraća, ako je lagao i nije plaćao, nek uzmu. Dala sam mu tu kuću, svašta sam mu davala, i novac i sve, a on me je ojadio. Katastrofa - kratko nam je rekla Lepa, pa prekinula vezu.

