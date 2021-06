PROBLEM JE MOJE PARKIRANJE, A NE DOŽIVOTNA RATKU MLADIĆU? Oglasila se Tamara Đurić nakon ostavljanja FERARIJA NA MESTO ZA INVALIDE

Tamara Đurić našla se u centru skandala kada se bahato parkirala na mesto rezervisano za invalide u Beogradu na vodi, a nakon što je došao pauk ona se preparkirala i to preko pešačkog prelaza na trotoar.

Iako je kako je rekla "stala samo na 10 minuta", kaznu je naravno dobila, a sada je u svom Instagram lajvu prokomentarisala ovu situaciju i istakla da joj je veći problem što je Ratko Mladić dobio doživotnu robiju.

"Parkirala sam se, već sam rekla, na dva minuta i nisam imala gde. Napisali su mi kaznu, platila sam je, ne znam gde je problem ljudi, šta vam je? Pitam se jesam li ja jedina u ovoj državi koja se parkirala na mesto invalida i neko je odmah pozvao pauka, nije čekao ni minut. Pauk uleteo brže-bolje, kao da sam ubila nekog", rekla je Tamara.

Potom je čitala komentare pratilaca i nastavila o istoj temi.

"Nije lepo parkirati se na mesto invalida, nekom je to neophodno, ali baš dva minuta, mislim da to nikome ne može da predstavlja ne znam ni ja kakav problem. Zato je nekoj iskompleksiranoj ženi sa trećeg sprata to jako smetalo. Ne sažaljevam osobe sa invaliditetom, invalida ima raznih, ali poštujem da je nekom to neophodno", rekla je ona i dodala da ima većih problema:

"Veći mi je problem što je Ratko Mladić dobio doživotnu, a državni je heroj".

"Gužva je u saobraćaju, baš to ne volim, samo da ne napravim još neki prekršaj, pa da to bude državni problem", rekla je Tamara dok je snimala lajv tokom vožnje i otkrila gde se uputila:

"Uputila sam se ka svom auto placu. Da, ja sam žena biznismen. To niko ne vidi što ja od osam sati jutros radim, rmbačim".

