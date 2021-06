VELIKI INTERVJU CECE RAŽNATOVIĆ: Pevačica progovorila o DEČKU Bogdanu, Anastasiji, unuku ŽELJKU i otkrila kada izlazi NOVI ALBUM!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović govorila je o svim lepim trenucima koji su joj se dešavali poslednjih nekoliko meseci, a otkrila je i kada će izdati novi album.

foto: Damir Dervišagić

– Svakodnevno imam upite kada će se održati “Ušće 3″… Kao što je poznato, volim da pre toga imam album koji će najaviti tako veliki koncert. S obzirom na to da album nemam, gledaću da sve spremim za sledeću godinu, kao što sam to već govorila. Volela bih da dođe taj dan i da na tom koncertu uživamo kao što smo to radili prethodna dva puta.

Promenio se trend u muzici poslednjih godina. Kakva bi mogla da bude vaša sledeća pesma – balada ili nešto brzo?

– Volim balade. Ako bih mogla, celog života bih ih pevala. Međutim, publika voli vesele pesme. Teško je odrediti u kom smeru će ići nove, jer ako se vratimo dvadeset godina unazad, imala sam toliko dobrih pesama da sam ih ostavljala za naredne albume. Sada to nije slučaj, hiperprodukcija je uzela svoj mah i velika je kriza kada je reč o dobrim i kvalitetnim pesmama.

foto: Instagram

Anastasijine pesme su u trendingu. Da li ste to i privatno proslavili?

– U jednom danu smo proslavili njen rođendan i objavljivanje dve pesme, i vidim da je ljudima prijalo da se provedu. Proslava je bila fantastična, svi smo uživali posle dužeg vremena.

Govori se o vašoj duetskoj pesmi. Da li bi to bio najveći uspeh u vašoj karijeri?

– Gledajte, o duetskim pesmama je još rano da govorimo. Nemamo to u planu, ako se dogodi, dogodiće se, ako ne, nije to ništa strašno.

foto: Marija Ćorić Espresso

Željko je napunio jednu godinu. Kako je ona protekla, kad se osvrnete unazad?

– Veoma brzo! Nismo se ni okrenuli, a godina je proletela. To je čudo. Uživali smo, i to je za sve nas u kući bio poseban doživljaj. Sve su to veoma lepi trenuci, koje ćemo svi da pamtimo.

Ljubav vam se desila u doba korone. Koliko je to pomoglo da se više posvetite partneru?

foto: Ata Images

– Nema veze da li je korona ili ne, ne gledam na to na taj način. Oboje smo posvećeni jedno drugom i u tome uživamo svakog dana. Svako od nas ima svoje obaveze, a kada završimo sve sastanke, budemo zajedno.

Da li smatrate da roditelji danas previše dozvoljavaju svojoj deci?

– Teško je to pitanje. Zavisi šta smatrate da roditelji dozvoljavaju. Niko neće dopustiti detetu da radi nešto što je loše. Dobro je kada porodice imaju oba roditelja, te je ta uloga podeljena – neko je strog, a neko popušta, te se pronađe neka, nazovimo, zlatna sredina. Kod mene smo te uloge podelile moja sestra i ja. (smeh) Uvek sam se trudila da budem najbolja majka svojoj deci, možda sam nekada bila previše popustljiva, ali kako su godine odmicale, shvatila sam da su oboje izrasli u odrasle ljude.

Aca Lukas piše knjigu i pravi seriju. Kakva očekivanja imate kao njegova prijateljica?

foto: ATA Images

– Kada budem čula šta je sve osmislio, onda ću moći da komentarišem. Zasada još ništa ne znam.

Kako bi to izgledalo kada biste se vi odlučili na taj korak, šta bi u tom sadržaju bilo najzastupljenije – suze, ljubav ili nešto treće?

– Jednog dana možda napravim dokumentarac o svom životu. Ali o tome je veoma rano da pričamo. Nekako imam utisak da na filmu sve može mnogo bolje da se dočara. Za to još ima vremena, a važno je i da za to imate velike pripreme, kako bi proizvod na kraju bio dobar.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs

