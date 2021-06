GOBELJA ODREŠIO KESU! KAĆI SAD RASPOLAŽE NJEGOVIM NOVCEM Već sređuju sobicu za bebicu, bira detalje, a već su pričali i o IMENIMA

Pevačica Katarina Grujić i prvotimac Zvezde Marko Gobeljić postaće roditelji! Kako saznajemo, šok nakon što su saznali za trudnoću zamenila je velika sreća i čim su uvideli da se plod razvija kako treba, ushićeno su razgovarali o planovima i imenima, ali i obavili prvu kupovinu.

- Vest da će postati roditelji oduševila je Kaću i Gobelju, čim su saznali bili su u šoku nakon kojeg je usledila ogromna sreća. Porodice su se oduševile kad su čule da će stići pojačanje, slavlje još traje. Kako je trudnoća rana, Kaća i Marko su lepe vesti podelili samo sa najbližima, a budući roditelji su već počeli da gledaju stvari za bebu. Čestitke i lepe želje vezane za veridbu i prinovu im stižu sa svih strana, a oni razmišljaju i o tome da se neko vreme malo povuku, da otputuju i opuste se pred poslovne obaveze koje imaju. Kaća je već zakazala nastupe i ne planira da ih otkaže jer se za sada oseća sjajno, drugo stanje joj ne donosi nikakve teskobe - otkriva zvor.

- Budući roditelji lagano opremaju sobicu, pol bebe još ne znaju pa je sve u neutralnim bojama. Kaća je zadužena za uređenje i biranje detalja, kupila je neke sitnice, dok Gobelja sve odobrava i udovoljava budućoj supruzi. Kroz smeh su pričali i o imenima, imaju neka potencijalna, ali zaista je rano da bi doneli bilo kakve odluke. Svakako, najbitnije im je da je beba zdrava i da trudnoća napreduje kako treba. Uzbuđeni su zbog svega što im predstoji, poslednjih dana deluju zaljubljenije nego ikad. Svakako da su planirali da imaju decu, nisu odredili kad, a vest da će to biti sada ih je iznenadila i oduševila.

Inače, Marko je nedavno priredio romantičnu prosidbu za Kaću, a ona je otkrila da ju je prsten oduševio jer je baš kakav je želela.

00:34 ALE, ALE, ALEO, GOBELJA SE VERIO: Katarina Grujić dobila PRSTEN, pa pevala na uvce NAVIJAČKE PESME vereniku u transu! VIDEO

- Marko je ispunio sva očekivanja, ovaj prsten sam želela, on me iznenadio. Ja sam kao i svaka devojka komentarisala na Instagramu, samo da ne bude krug i da ne bude srebro. Bio je zlatan, i bila je kocka, sve je pogodio. Dugo su pripremali ovo, krili su od mene mesec dana. Njemu je bilo najteže, jer živi sa mnom. Velika sreća za mene, sigurna sam da ću provesti sa njim dugo vremena. Pamtiću do kraja života, lep je trenutak. Da sam znala da će me zaprositi, još bih se bolje sredila. Dok sam silazila niz stepenice, govorila sam mu “ubiću te”, a onda se desio čaroban trenutak. Krenule su mi suze od sreće, nisam očekivala, drago mi je da sam baš njegova do kraja života - rekla je Katarina u emsiji “Šok tok”, pa otkrila kada će biti svadba:

- Svadba će biti sledeće godine, dok se stabilizuje sve sa koronom, najverovatnije u junu.

00:45 GOBELJA ZAPROSIO KAĆU GRUJIĆ! Kada je kleknuo na kolena pevačica se uhvatila za glavu i rekla DA! VIDEO