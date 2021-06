NE TREBA DA SE SKINEM GOLA DA BIH ZADOVOLJILA LJUDE! Rada na meti kritika, svi komentarišu njen IZGLED, ona im OVAKO odgovorila

Pevačica Rada Manojlović često je bila na meti kritika kada je njen stajling u pitanju.

Međutim, ona je sada istakla da je ne pogađaju negativni komentari na račun njenog izgleda jer, kako kaže, oblači se onako kako njoj to odgovara.

- Imala sam ja razne stiliste i kreatore, ali ako osetim da ja u toj emisiji nisa bila ja, jer me je nešto stezalo i ako nemam slobodu da napravim neki pokret, ako me to ograničava, džabe što je prelepo, ako nemam svoju energiju. Sebe ne doživljavam kao nekog modela koji treba da se prošeta… Ja sam u nekom drugom vremenu odrastala i imala idole, a tada je stvarno bilo mnogo bitno imati pesme i to je bilo dovoljno da budeš popularan. Smatram da ne treba da se skinem gola da bih zadovoljila svoju publiku, mislim da oni od mene očekuju pesmu - rekla je pevačica.

Rada se dotakla i ovogodišnje sezone „Zvezde Granda“, ali i stručnog žirija.

- Pogledam ponekad… Imam jednu komšinicu koja baš strastveno gleda i toliko pojača da ja i kada ne gledam, čujem. Ne znam baš svakog, ali predobro pevaju. e znam, nisam nešto fan tog mentorstva. Ne volim da mi neko nešto priča. Ja sam devica, a ti devici ništa ne možeš da objasniš i u glavu da joj utuviš. Ja danas hoću tako ili nikako. Sećam se kad sam se ja takmičila, kako se probudim tog dana, tad smislim koju ću pesmu i to je mog tatu izluđivalo. Uvek je govorio: "Ne možeš tako da ideš, čupava, nespremna, nisi uvežbala". Ja kažem: "Znam, ali meni se to danas baš tako radi". Ja sam od trenutka, kako mi dune taj dan, ali opet znam i koliko mogu - rekla je Rada.

