CEO SVET MISLI DA SE NE TREZNIM, A JA PIJEM VODU! Zorica Marković iznela detalje iz svog života, otkrila sve o novoj KUĆI!

Pevačica Zorica Marković gostovala je u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je otvoreno govorila o svojoj karijeri i privatnom životu.

Zorica je juče proslavila svoj 62. rođendan, te je istakla da ne krije godine.

"Uvek sam dobro. Ponosna sam na svoje godine, nemam razlog da krijem, rođenda sam 1959. godine. Ja sam peto neplanirano dete u porodici Marković, razmišljali su šta da rade sa mnom, da li će da me prijave sedam ili deset dana nakon rođenja. I ostao je 9. jun. Mada nikad ne proslavljam. Jednom sam proslavila rođendan, pa sam pravila haos, lupala po kući, bacala gajbe. Od tad sam rekla da više nikad neću da slavim", rekla je Zorica i otkrila kako je provela rođendan:

"Bilo je par prijatelja, moj sin, ali sam još uvek u grču zbog korone. Onda sam malo profunkcionisala otkako sam se vakcinisala. Ali ima datume koje ću ja da slavim, pa ćemo da napravimo karambol".

"Ceo svet misli da se ne treznim, a ja pijem kafu i vodu. Sutra imam nastup, biće ludilo, tako da ću tamo proslaviti na pravi način uz muziku. Nekako smo svi umorni, ne mogu da se naviknem na normalno funkcionisanje", priča ona.

Markovićeva je otkrila i šta joj je najveća želja za ovu godinu.

"Sad bih najradije otišla u Jerusalim, prosto me vuče. Nikad ne bih bacala pare na Maldive, mene to ne zanima, sve sam to obišla. A osećaj u Jerusalimu ne može da se opiše, to treba da se doživi. Bila sam smeštena na pet minuta od Isusovog groba. Svako jutro sam se spuštala dole. Žao mi je što ne mogu da odem ove godine, jedino bih tamo otišla".

Pevačica se osvrnula i na kuću koju je nedavno završila i gde će sazidati bazen.

"Vrlo sam racionalna, u Jajnicima sam 20 godina. Mislila sam i o sinovima i o sebi. Ja ću valjda naći nekog dedu ili čiku, ne dečka kao što pričaju, ali budalaštine. I da ima svako svoj kutak i da budemo to. To je bio moj plan i uspela sam u tom. Ne bolujem od glamura, bitno mi da je da ušuškamo.Nije to ništa skupo, to ljudi pričaju. Bitno je da uživamo, da možemo da sedimo. Mene plivanje drži u životu, to mi prija jako. I nije mi zbog toga da bi se pričalo da imam bazen, već mi je za zdravlje bitno", rekla je Zorica i otkrila da ne planira tu da stane:

"Planiramo da pravimo jednu petospratnicu tu. Onda ćemo da zovemo trubače, ima da grme Jajnici. To je do godine, Bože zdravlja".

Pevačica je prokomentarisala i pitanja "Odakle joj novac" za nekretninu.

"Kradem pare, dugujem, otimam (smeh). Šta se sve pričalo o meni. Bili smo normalni, nisam bacala pare na gluposti. Pored pevanja, držala sam i kafanu. Pametno sam radila, štedela svaki dinar. To je skromna priča oko moje kuće. Samo poštenim radom.Ceo svet zna da sam borac i veliki radnik. Meni tuđe ne treba. Uvek smo navikli da imamo tama".

Nedavno se pojavila informacija da je izjavila da bi Maju Marinković obesila, a Zorica se zbog te izjave veoma iznemirila i sada demantova.a

"Ni najgorem neprijatelju ne bih to pomislila. Zaista to nisam rekla, ni kroz glavu mi nije prošlo takvo nešto. Pre pet godina su pisali da sam trudna", rekla ona, a potom prokomentarisala i psovke zbog kojih je postala hit.

"Ja večito ispravljam krive drine, jesam drčna, ne da m na sebe, a u kući sam da me mažeš na hleb. Ja ne iritiram ljude, ali to su situacije u kojima ne možeš drugačsije. Moj deda jeste psovao mnogo, ali iz mog kraja svi psuju. Baš me briga, ko voli voli. Ne mislim ništa loše, sad me svi doživljavaju kao rod", zaključila je.

