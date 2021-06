TRAGEDIJA BOLI I POSLE 10 GODINA: Prošla je DECENIJA od smrti Darka Radovanovića, a evo šta najteže pada njegovim najbližima

Darko Radovanović je tragično izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Ostružničkog mosta prema Surčinu. U ovoj tragediji nastradao je i Darkov menadžer Aleksandar Milošević.

Nesreća se dogodila oko 20.00 časova 11. juna 2011. godine, kada su se sudarila dva automobila marke “mercedes”. Od siline udara, noviji model mercedesa “E 320” kojim je upravljao nastradali Aleksandar, a u kome se nalazio Radovanović, naglo je skrenuo i podleteo pod šleper makedonskih registracija.

foto: Damir Dervišagić

- Nisam siguran kako se sve odigralo, ali stariji model Mercedesa pokušao je da pretekne šleper. U tom trenutku iz pravca Beograda naišao je noviji `mercedes`. Oni su se sudarili, a potom se auto zakucao u šleper - rekao je jedan od očevidaca, preneli su tada mediji.

Darkova majka Stana govorila je prošle godine za medije i priznala da, iako godine prolaze, bol i tuga za sinom ne jenjavaju.

- Teško nam je svake godine pred ovaj datum. Veoma je to teško objasniti rečima. Imamo četiri unuke, dve žive s nama i na neki način nam to život čini lepšim i normalnijim. U unukama tražim utehu. Sa Larom, Darkovom ćerkom, čujemo se često. Uvek kad idemo na Darkov grob, tada je vidimo i ona se mnogo raduje tim našim susretima. Inače, ona često odlazi na očev grob. Sutra će napuniti deset godina, svesna je svega. Dosta toga zna o Darku, priča joj Maja o njemu, ali i mi kada se sretnemo. Prošlog leta nam je tražila sve fotografije iz albuma, htela je da vidi tatu iz dana kada je bio mlađi. Te slike je snimila i prosledila majci. Sluša sve njegove pesme i zna ih napamet. Dugo nije mogla da se odvoji od majke. Tek pre dve-tri godine je sama izrazila želju da dođe kod nas tokom letnjeg raspusta. Otad je Maja svakog leta dovede na desetak dana kod nas, onda se Lara druži s ćerkama starijeg sina Siniše, odvedemo ih na bazen, voze rolere, bicikl. To nam je jedina radost - s tugom u glasu pričala je Radovanovićeva majka Stana.

Ona je tada otkrila i da niko od Darkovih kolega ne zove njihovu porodicu, ali ih neki posećuju.

- Od Darkovih kolega nas niko ne zove... Pošteno da vam kažem niko, a ne znam ni da li Maju neko zove. Redovno je uvek dolazila Ivana Selakov, Slađa Alegro, kao i njegov klavijaturista Panta, i redovno dolazi Mega bend, sa kojima je počinjao - rekla je Stana tada i opisala kako je izgledao poslednji susret sa sinom, pre nego što je, nažalost, tragično nastradao.

foto: Dragana Udovičić

Darko Radovanović ostaće upamćen po brojnim hitovima koji su i danas nezaobilazni, kao i po svojoj dobroti i kolegijalnosti što ističu svi njegovi poznanici i saradnici.

Podsetimo, u ispovesti pevačev kum Milan Mitković, s kojim je bio nerazdvojan, otkrio je na Darkov rođendan, kako podnose dane tuge u periodu kada su navikli da se smeju zajedno s njim.

- Teže mi nekad padaju rođendani, nego godišnjica kada je stradao. Rođendane smo proslavljali uvek u velikom krugu familije i prijatelja i to su momenti koji mi najviše fale. Svakog septembra danima unapred pred njegov rođendan intenzivno mislim na njega. Najteže od svega je što od tog kobnog dana, na svim proslavama ne mogu da poverujem da se neće i njegov lik pojaviti i da na mestima na kojima se njegove pesme pevaju, on neće doći. Znam da nisam više malo dete i da ne možemo da ga vratimo, ali i na današnji dan kad odem na groblje i pogledam u njegovu sliku ne shvatam da je danas trebalo da napuni 45, a da se upokojio u 36 - ispričao je Radovanovićev kum koji je tada otkrio da je Darkova naslednica ista otac likom, ali i talentom kao i da ide u muzičku školu i svira klavir.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/24sedam