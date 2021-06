MARIJA ŠERIFOVIĆ OTKRILA KOJA SE PRAVILA MENJAJU U FINALU ZVEZDA GRANDA! Pevačica progovorila o odnosu sa članovima žirija! VIDEO

Pevačica Marija Šerifović pojavila se na promociji novog albuma Suzane Jovanović i otkrila je nove detalje o takmičenju Zvezde Granda.

- Raduje me što su ove godine nova pravila, pobednika bira publika, sms glasanje - rekla je Marija.

- Malo je to sad triki komentarisati, žiri prepoznaje kvalitet kandidata koji su kod mene, to su sve kvalitetni pevači. Kod mene se ništa nije promenilo, ja sam se raspustila do proleća sledeće godine. Drago mi je zbog kolega koje su počele da rade. Nakon finala koje je 26. juna, imamo kolektivni sastanak, videćemo šta će biti. Ne može žiriranje da prođe bez tenzije. Nema netrpeljivosti. Istina je da sve ono što ljudi gledaju, i kad dođe do reči, komentara, niko od nas ne doživljava lično. Možda se desilo u poslednje vreme neko nešto doživi lično, ali mi se na svakoj pauzi družimo - govorila je Marija.

