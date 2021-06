PONEKAD KLONEM, ALI NIČEG SE NE BOJIM! Marina Tucaković za KURIR otkrila kako podnosi HEMOTERAPIJE i kome PIŠE NOVE PESME! (VIDEO)

Tekstopisac Marina Tucaković pojavila se na promociji albuma Suzane Jovanović. Ovo je njeno prvo pojavljivanje na nekom događaju nakon duge pauze.

Marina je otkrila da ne podnosi svaku hemoterapiju isto:

- Kako koju. Da je lako, nije lako, ali nije ni strašno. Sada će već deseta.

Otkrila je da piše i dalje:

- Napišem. Radila sam za Suzanu, za Sašu Matića. Ceca i ja smo se čule juče, kažem joj "Čula sam da si odustala od karijere", ona kaže "Ma ko ti to kaže".Smeje se. Poslala mi je sinoć pesme, ali ja nisam preslušala - našalila se Marina.

Na pitanje novinara šta je čini srećnom, i da li se vratila cigaretama Tucakovićka je odgovorila ovako:

- Da slažem garderobu. Šta još da me čini srećnom. Istina je da sam se vratila cigaretama. Rakijicu, možda jednom mesečno, a i ne mogu. Jedem normalno.

O lečenju bolesti rekla je:

- Ne znam šta mi je pomoglo, nezahvalno je pričati o tome, hemoterapija je. Nikad se ne zna šta pomogne. Ja verujem u hemoterapiju, ali i u alternativu. Preko prijatelja iz Bosne sam nabavljala, neke trave, otkud znam, to sam pila. Čim sam, hvala Bogu, živa, verovatno je i u snazi nešto, i u glavi. Klonem i ja ponekad, ko kaže da nije tako, laže. Ja se ničeg ni ne bojim, nije to strah, to je neka vrsta depresije - što sad ne mogu da pišem koliko bih mogla, što kad idem moram kolicima, što imam ovaj i onaj problem, inače ne bojim se.

