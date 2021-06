KRVAVO JE ZARADIO TIH 50.000 €, ŽAO MI JE, ALI TO JE ŠA: Vuk Mob osuo paljbu po kolegi zbog para koje je dao za TARU SIMOV!

Vuk Mob osvrnuo se na odluku Nenada Alkeksića Ša koji je potpisao da snosi troškove diskvalifikovane Tare Simov, koja je dužna 50.000 evra.

"Njegov život, njegove odluke. Ja sam u jednom trenutku bio jako besan jer je on zahtevao da se ja kaznim, što je na kraju i učinjeno. Nisam ušao zbog sebe, nego zbog svog deteta prvenstveno, i onda ti mom detetu zahtevaš da se oduzmu pare, jer si se sam sebi us*o u život i ja sam ti kriv zbog toga", započeo je reper.

"Očigledno da je stvarno voli. Mnogo je pogrešio, ali to je on, to je Ša. Videli smo svi ko je on, napravio je grešku, ali to će videti tek kada izađe. Od njih nema ništa. Videli smo kakvi su bili unutra, a zamisli kakvi će tek biti napolju. Meni ga je iskreno žao, jer krvavo je zaradio tih 50 hiljada evra. Ali sad je gotovo, potpisao je ugovor, to je to", zaključio je Vuk Mob.

