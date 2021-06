ŠOK INTERVJU BOBANA RAJOVIĆA! Sve TABU TEME su pale, progovorio o s*ksu u BRAKU, prevarama, ZATVORU i mržni na ESTRADI

Boban Rajović ne krije da voli da eksperimentiše u krevetu, te da je čak imao seks na fudbalskom stadionu.

On je progovorio o svim tabu temama, ali je priznao da je zbog svoje slabosti kada je lepši pol u pitanju neretko bio neveran supruzi sa kojom je skoro 30 godina u braku.

Da li su ti falili događaji, mediji i nastupi?

-Naravno da mi je sve to falilo, svi smo željni okupljanja, prijatelja... Ja sam nedavno organizovao promociju za novu pesmu „Sveti basta“ u Podgorici, jer je ona rodoljubiva i vuče na te krajeve. Prijatno sam iznenađen kako je pesma prošla, za samo nekoliko dana postala je slušana.

Mnogi su se uplašili za svoju egzistenciju tokom korone, kakva je situacija sa tobom bila? Jel bilo dovoljno para ili se potrošilo?

- Moram priznati da nije bilo sve jedno. Sad kada je prošlo i kad pomislim u sebi, pa i da je potrajalo još jedno godinu dana izdržao bih. Svakako da mi je ova situacija donela gomilu nekih drugih stvari, kao na primer počeo sam da živim normalno.

foto: Damir Dervišagić

Jel tvoja supruga sada bila spokojnija od kako nisi nastupao?

-Ne, supruga jedva čeka da počnem da radim i da zaradim pare, a to da li će curice biti oko mene to joj više ne smeta, ona je navikla na sve to.

Imao si razne fantazije kada je seks u pitanju, jel postoji neko najčudnije mesto gde si vodio ljubav?

Postoji, to je bio jedan fudbalski teren gde sam otišao sa curom, i taj čin se desio na ivici šesnaesterca dva puta po 45 minuta bez produžetaka.

Kako se tvoja supruga nosi sa tvojom slavom i sa tim što nisi veran muž?

- Iskreno da ti kažem jeste malo umorna od svega toga, i od mene i od moje popularnosti, ona je totalna suprotnost od svega onoga što ja jesam. Ali znaš kako, to je moj život i ona je morala da se pomiri sa tim da će biti svega. Ja moram priznati da je mene kod nje privukla ta njena skromnost i hladnokrvnost koju ona ima, slagao bih kada bih rekao da me to nekada ne iritira zato što je takva.

Jel i dalje koristiš svoju popularnost kod žena ili si se smirio?

- Pre nego što ste prišli za ovaj intervju, razmišljao sam o tome i mislim da sam se smirio, ali ne želim to sebi da priznam, jer to bi automatski značilo da sam ostario, a ja se osećam odlično, dobro izgledam, treniram svaki dan, zdravo se hranim, ljudi me porede sa nekima koji su deset godina mlađi od mene, tako da nisam ja još za baciti.

Kako prevazilaziš iskušenjima da prevariš suprugu?

- U poslednjih 15 meseci mi je bilo lako, jer nisam bio na terenu. Videćemo sada kada krenu nastupi, šta će tada da se desi. Ranije je to bilo da ja završim drugi blok, presvučem se i pobegnem u sobu i onda dođe neko posle pet minuta.

Da li sebi možeš da obećaš da ćeš u naredne tri godine biti veran suprug?

-Ne! Ja ne mogu da se zareknem, jer nikada ne znam šta donosi dan, a šta noć. Ja moju ženu volim najviše na svetu i ona je osoba sa kojom ću ja provesti ceo svoj život, a što se tiče prevara ja ću se svim silama truditi da odolim svemu tome, ali ne mogu da obećam.

foto: ATA Images

Da li si osetio možda da te kolege mrze?

-Ja bih zaista voleo da me ne mrze, ali u raznim situacijama sam osetio da sam mnogima prst u oku. Ja realno nikome nisam naudio, ja se borim za svoju porodicu, veliki sam borac i niko u stvari ne zna pravu istinu jer nije sve tako sjajno i bajno kao što izgleda i ja ne želim da verujem da me neko ne podnosi.

Bio si dva puta u zatvoru, jel to tako trebalo da bude ili je moglo biti drugačije?

- Da je bilo drugačije, ko zna šta bi tu bilo. Zatvor me je dosta promenio i kada bi se sada vratio iz početka, opet bi sve isto uradio. Ko god nije bio u zatvor mislim da je propustio dosta toga u životu.

Da li ovo znači da bi ti savetovao svima da odu u zatvor?

- Ne bih savetovao, ali to je veliko iskustvo u životu i ko god nije bio ne može da zna šta je to. I samo da napomenem zatvotr nije nešto zbog čega se kajem.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Alo