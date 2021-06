GOBELJA SE BAŠ DOBRO UHLEBIO! Budući TAST plaća celu SVADBU od 400 zvanica, a zbog jednog detalja KAĆA nije briznula u plač

Pevačica Katarina Grujić doživela je šok kada ju je u četvrtak iznenada zaprosio njen dečko i fudbaler Marko Gobeljić, s kojim već neko vreme živi zajedno.

Kako pojedini mediji pišu, par je već isplanirao detalje venčanja koje će biti u septembru mesecu, a planiraju imati oko 400 zvanica. Svadbu će, kako se dalje navodi, isfinansirati Kaćin otac.

- Marko je mesec dana planirao kako da zaprosi Kaću, a da ona ništa ne provali, kao što i nije. Odredio je da se to desi kada im je godinu dana veze, pa je sa Kaćinom sestrom do detalja razradio plan. Zajedno sa pevačicinom sestrom izabrao je prsten i nije uopšte štedeo, niti je pitao koliko košta, bilo mu je bitno da se dopadne Kaći. Oko 4.000 evra košta verenički prsten kojim je zaprosio svoju buduću ženu. Marko i Kaća su pre same veridbe pričali o svadbenom veselju, a sada su odlučili da se to desi u septembru. S obzirom da imaju mnogo rodbine i prijatelja, imaće oko 400 zvanica. Plan im je da se venčaju i u crkvi, dok će se građansko venčanje desiti u restoranu. Ovih dana traže odgovarajuću salu, Marko je oko dekoracije, torte i ostalih detalja sve prepustio svojoj dragoj. Kaća već ima viziju kako će joj izgledati venčanica, kao i haljina u koju planira da se kasnije presvuče - priča bliski izvor za Star.

- Kaćin tata je razgovarao sa budućim zetom i ćerkom i saopštio im je da sve vezano za svadbu će platiti on, što su oni u prvi mah odbili, ali im je on objasnio da želi da finansira celu svadbu i da će to biti njegov svadbeni poklon. Naglasio je da ga ne zanima koliko će šta da košta i da taj dan organizuju onako kako žele, da bude kao iz bajke. Kaća je zaplakala i neizmerno je srećna što će u septembru postati gospođa Gobeljić. Marko i ona su se baš našli, mnogo se lepo slažu, a njihove porodice su presrećne zbog njih dvoje i jedva čekaju da Kaća ostane u drugom stanju, mada je ona rekla da ne želi da bude mlada sa stomakom, tako da će prinova morati da sačeka jesen.

